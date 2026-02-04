Iz Čilićeve zaklade troje na ZOI: Ponosni smo na te mlade, hrabre ljude!

Podijeli :

Zaklada Marin Čilić

Zaklada Marin Čilić tako i u svojoj desetoj godini nastavlja s misijom potpore mladim talentima iz cijele Hrvatske, potvrđujući da sport i obrazovanje mogu ići ruku pod ruku prema velikim ciljevima.

Troje članova hrvatske olimpijske ekspedicije – koji će idućih dana na Zimskim igrama u Milanu i Cortini d’Ampezzo živjeti svoje sportske snove – u prošlosti su bili stipendisti Zaklade Marin Čilić. Riječ je o Zrinki Ljutić, Emi Sobol i Matiji Legoviću, troje od ukupno 205 stipendista koliko ih je dosad prošlo kroz program zaklade hrvatskog tenisača, koja ove godine slavi deseti rođendan.

U srijedu je u zagrebačkom hotelu Esplanade svečano nagrađena osma generacija stipendista, a Marin Čilić, pobjednik US Opena iz 2014. godine, dočekan je gromoglasnim pljeskom okupljenih. Nakon toga uslijedila je dodjela priznanja nadarenim učenicima i studentima, nagrađenima za dosadašnje rezultate i uspjehe.

„Prekrasno je biti ponovno ovdje. Prošle godine imali smo više od 200 prijava, ove smo bili blizu 300. Dobre vijesti i dobre stvari brzo se šire i nadamo se da će taj broj nastaviti rasti. Sedam generacija prošlo je kroz Zakladu, a činjenica da ćemo na ovim Olimpijskim igrama imati troje bivših stipendista pokazuje koliko su oni napredovali. Želimo biti vjetar u leđa mladima kako bi ostvarivali svoje snove – veliki smo navijači i veselimo se njihovim uspjesima“, rekao je Čilić.

Osim dodjele stipendija, Zaklada će i ove godine organizirati četvrto izdanje humanitarno-sportskog spektakla „Gem Set Hrvatska“, koji će se održati u Karlovcu, nakon ranijih izdanja u Zagrebu, Petrinji i Zadru.

„Kroz taj projekt gradimo i multifunkcionalna igrališta – dosad smo ih izgradili šest u slabije razvijenim sredinama kako bismo pomogli mladima. Većina naših stipendista pokazuje veliku strast i ustrajnost, što su ogromne vrline. Uspjesi možda neće doći lako, ali vjerujem da će im ovo pomoći na njihovu putu. Stipendija je mali poticaj, ali i snažan vjetar u leđa. Ponosni smo na sve, posebno na stipendiste prve generacije koji su danas već izrasli u mlade, čvrste ljude. Hvala cijelom timu, partnerima i prijateljima koji nas godinama podržavaju. Za našu djecu moramo učiniti sve da im pomognemo – želimo da se ne boje sanjati, da dosegnu svoje nebo i ostvare svoje snove“, dodao je Marin Čilić.

