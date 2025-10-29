Tonči Stipanović najavio povratak u olimpijsko jedrenje

"Nakon što sam izgubio kvalifikacije za Igre u Parizu, u meni se tijekom posljednjih mjeseci ponovno probudila želja za jedrenjem. Svakodnevno sam bio na moru u ulozi trenera, ali mi je sve više nedostajala rutina - jutarnji treninzi, poslijepodnevna jedrenja i, najviše od svega, sama borba na regatama. To me motiviralo da se vratim", izjavio je Stipanović.

Olimpijac Tonči Stipanović u srijedu je u Splitu objavio povratak natjecateljskom jedrenju u klasi ILCA 7 (bivša Laser Standard), u kojoj je već osvojio dvije olimpijske srebrne medalje, nakon godinu i tri mjeseca pauze, s ciljem plasmana na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

“Nakon što sam izgubio kvalifikacije za Igre u Parizu, u meni se tijekom posljednjih mjeseci ponovno probudila želja za jedrenjem. Svakodnevno sam bio na moru u ulozi trenera, ali mi je sve više nedostajala rutina – jutarnji treninzi, poslijepodnevna jedrenja i, najviše od svega, sama borba na regatama. To me motiviralo da se vratim”, izjavio je Stipanović.

Posljednja dva mjeseca Stipanović se intenzivno priprema, prije svega kondicijski, u suradnji sa svojim trenerom Sašom Jocićem, te uz konzultacije s dugogodišnjim trenerom Jozom Jakelićem. “Trenutno radimo na fizičkoj pripremi, a već smo počeli i s treninzima na moru. Cilj je borba za plasman na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Očekujem rivalstvo, posebno s Filipom Jurišićem, što me dodatno motivira. Ta konkurencija nas obojicu čini boljima”, dodao je.

Na Igrama u Los Angelesu 2028. godine Stipanović će imati 42 godine, no ističe kako mu to ne predstavlja prepreku. “Ne razmišljam o godinama. Imam žar i želju, i nadam se da ću to sve prenijeti u brod. Trener Jakelić pitao me jesam li svjestan što to za mene znači. Svjestan sam i spreman”, poručio je Stipanović.

Jocić je rekao kako proces povratka teče iznad očekivanja. „Tonči nije u potpunosti ispao iz sportskog ritma. Iako nije jedrio natjecateljski, ostao je aktivan kroz trenerski rad i rekreativne aktivnosti, što je uvelike olakšalo povratak. Krenuli smo postepeno i s oprezom, ali tijelo je reagiralo vrlo dobro. Za sada sve ide glatko, bez većih problema“, rekao je.

Dodao je kako treniraju šest puta tjedno, kombinirajući teretanu, biciklizam i ergometar. „Kako se povećava broj jedrenja na moru, tako prilagođavamo program. U ovim godinama ključno je pronaći ravnotežu između snage, izdržljivosti i prevencije ozljeda, a Tonči to zasad odlično podnosi“, istaknuo je Jocić.

Prva Stipanovićeva povratnička regata bit će Otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klase ILCA 4 i ILCA 7, koje će se održati krajem studenoga u Opatiji, nakon čega slijedi početak međunarodne sezone i veliki izazov – Europsko prvenstvo u svibnju u Splitu, u organizaciji JK Marina Kaštela. “Ta regata u Splitu glavni mi je cilj u 2026. godini. Posebno me motivira što će se održati doma, pred našom publikom”, poručio je Stipanović.