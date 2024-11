Miljenić srušio vlastiti rekord i osigurao normu za SP

Hrvatski plivač Nikola Miljenić je na Svjetskom kupu koji se održava u Singapuru bio četvrti u utrci na 100 m mješovito, isplivavši svoj osobni rekord s 52,45 sekundi.

Ispred njega su bili plivači iz samog svjetskog vrha – Thomas Ceccon, Noè Ponti i Lèon Marchand. Ovaj rezultat Nikoli donosi i A normu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Njegov prijašnji rekord na 100 m mješovito bio je 52.85 sekundi. No, to nije jedini Miljenićev uspjeh na nedavno održanom Svjetskom kupu. Naime, na 50m prsno osvojio je 17. mjesto, na 50m leđno 10. mjesto te na 100m leđno 8. mjesto u ukupnom poretku, postavivši u sva tri nastupa nove osobne rekorde.

Samo dva mjeseca prije Svjetskog kupa u Singapuru, Nikola Miljenić predstavljao je Hrvatsku i na Olimpijskim igrama u Parizu. To je bilo njegovo drugo pojavljivanje na Olimpijskim igrama, a tadašnjim nastupom na 100m leptir, Miljenić je bio najbrži u svojoj prvoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 53.32 sekunde, no, to nažalost nije bilo dovoljno za plasman među 16 najboljih koji su izborili polufinale.

Nakon Singapura, Miljenić je otišao u Australiju, gdje se s jednim od najboljih svjetskih trenera, Sanderom Ganzevlesom, priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Budimpešti, koje će se održati od 10. do 15. prosinca.