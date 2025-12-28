Svjetski naslovi za Magnusa Carlsena i Aleksandru Gorjačkinu

Podijeli :

Tibor Illyes/MTI via AP via Guliver Images

Pobjedama Norvežanina Magnusa Carlsena i Ruskinje Aleksandre Gorjačkine završeno je Svjetsko šahovsko prvenstvo u Rapidu koje je održano u Dohi.

Rapid je disciplina u kojoj su za cijelu partiju igrači imali 15 minuta uz dodatak od 10 sekundi poslije svakog poteza.

U muškoj konkurenciji sudjelovalo je 247 igrača, među kojima su bila čak 164 velemajstora i 49 međunarodnih majstora. Sjajnim finišem Norvežanin Magnus Carlsen je pretekao Rusa Vladislava Artemieva i Amerikanca Hansa Mokea Niemanna i po šesti puta osvojio naslov svjetskog prvaka u ovoj atraktivnoj disciplini.

U 13 kola nanizao je devet pobjeda i tri remija uz samo jedan poraz i najopasnije suparnike Vladislava Artemieva, Arjuna Erigaisija, Hansa Mokea Niemanna i Leiniera Domingueza Pereza pretekao za cijeli bod.

U ženskoj konkurenciji sudjelovala je 141 igračica iz 42 zemlje, među kojima su bile 52 velemajstorice i 55 međunarodnih majstorica.

Poslije 11 kola po švicarskom sustavu natjecanja pobijedila je Ruskinja pod zastavom FIDE Aleksandra Gorjačkina s 8,5 bodova, koliko su osvojile i Kineskinja Zhu Jiner i braniteljica naslova Indijka Humpy Koneru. Prema propozicijama dvije prvoplasirane po dopunskim kriterijima Aleksandra Gorjačkina i Jiner Zhu odigrale su mini-dvoboj od dvije partije u kojem je Gorjačkina slavila s 1,5-0,5 i tako osvojila svoj prvi naslov svjetske prvakinje.

Sljedeća dva dana u Dohi će se odigrati Svjetsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj za cijelu partiju igrači imaju samo tri minute uz dvije sekunde dodatka poslije svakog poteza.

Naslov prvaka brane Magnus Carlsen i Rus Ian Nepomniašči, koji su u New Yorku 2024. godine podijelili prvo mjesto. Nakon 19 kola po švicarskom sustavu natjecanja četvorica prvoplasiranih igrača nastavit će eliminacijskim dvobojima u borbi za naslov prvaka.

U ženskoj konkurenciji naslov će braniti Kineskinja Wenjun Ju, a nakon 15 kola četiri najuspješnije igračice odigrat će polufinale i finale.

Konačan poredak najuspješnijih sudionika: 1. Carlsen 10,5 bodova, 2.-5. Artemiev, Erigaisi, Niemann i Dominguez Perez po 9,5, 6.-13. Vachier-Lagrave, Sindarov, So, Giri, Esipenko, Sevian, Dubov i Mamedjarov po 9 bodova itd.

Konačan poredak najuspješnijih sudionica: 1. Gorjačkina 8.5 bodova, 2. Zhu 8.5, 3. Koneru 8.5, 4.-6. Savitha, Vaishali i Atalik po 8….