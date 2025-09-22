Srpski hrvač objasnio zašto je podizao tri prsta: ‘Nisam htio omalovažiti niti povrijediti’

Podijeli :

Guliver Image

Aleksandar Komarov, predstavnik Srbije u hrvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kg, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu

Za Komarova ovo je prvi put da je postao svjetski prvak, bez obzira na to je li nastupao pod zastavom Rusije ili Srbije. Kao predstavnik svoje rodne zemlje, osvojio je svjetsko zlato u kadetskoj, juniorskoj i mlađe seniorskoj konkurenciji 2021. u Beogradu, kad je napravio prvi iskorak da prijeđe u reprezentaciju Srbije – upoznavanje buduće supruge Nevene Vulović.

Srbin je pobjedu u Zagrebu proslavio podizanjem tri prsta. Mnogi su u Hrvatskoj to doživjeli kao skandaloznu provokaciju, bez poštovanja prema domaćinu natjecanja.

Sportske novosti su kontaktirale Komarova koji slavlje objašnjava ovako:

“Što se tiče događaja nakon završetka moje finalne borbe, koji je dobio neželjeni epilog u medijima, želim reći da mi nije bila namjera da povrijedim bilo čije osjećaje niti da omalovažim domaćina. Naprotiv, ja sam pokazao prema svojim navijačima tri prsta što simbolizira tri osvojene medalje za Srbiju do sada. Bio sam europski prvak, treći na europskom prvenstvu i sada svjetski prvak i zbog te tri medalje sam pokazao tri prsta prema svojim navijačima.

Ja nisam ni znao da se to može drugačije protumačiti i da to nekoga vrijeđa i uznemirava, žao mi je zbog toga. U svakom slučaju ja zahvaljujem Hrvatskom hrvačkom savezu jer sam dosta vremena proveo na pripremama u Hrvatskoj i veoma sam dobar s momcima iz hrvatskog tima. Četitam još jednom na odličnoj organizaciji i rezultatu.”