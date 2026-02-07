Spektakl u Ljubljani, sve ulaznice za finalni dan EP-a su rasprodane!

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Sve ulaznice za finalni dan na Europskom prvenstvu u futsalu u Ljubljani su rasprodane, Arena Stožice ugostit će u subotu utakmicu za treće mjesto između Francuske i Hrvatske od 16 sati, odnosno finale u kojem se od 19:30 sati sastaju Portugal i Španjolska.

Vrata Arene Stožice otvaraju se u 14:30 sati. Svi posjetitelji mole se da na mjesto održavanja dođu pravodobno te da budu na ulazu označenom na ulaznici najkasnije sat i pol prije početka utakmice, kao i da koriste jedno od preporučenih parkirališta, navodi HNS.

Navijačima se preporučuje da pogledaju obje utakmice natjecateljskog dana, budući da će između utakmica biti osiguran zabavni program, tako da mogu ostati u dvorani.

U slučaju da nakon prvog ulaska posjetitelji namjeravaju napustiti dvoranu i kasnije se u nju vratiti, moraju zadržati ulaznicu kod sebe, jer će se ulaznice skenirati pri svakom ulazu i izlazu.

Sve informacije možete pronaći OVDJE.