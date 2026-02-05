Slovenski mediji: Hvala Hrvati, spasili ste Euro u Stožicama!

Naša je reprezentacija u srijedu poražena od Španjolske u polufinalu rezultatom 2:1, no Hrvatsku je s tribina bodrilo oko 6500 navijača.

Slovenski mediji su nakon utakmice objavili “Hvala Hrvati, spasili ste Euro u Stožicama”.

Velika podrška se očekuje i u subotu pa je pa je portal 24ur.com objavio da se očekuje “nova invazija Hrvata na Stožice”.

Cijena ulaznica je 15 i 20 eura, a vrijede za cijeli dan, odnosno za susret za treće mjesto i za finale koje od 19:30 igraju Španjolska i Portugal.