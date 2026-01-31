Sisak nakon drame produžetaka slomio svoju ‘crnu mačku’ i nastavio lov na drugo mjesto Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

Sisak je u subotu odigrao svoju pretposljednju utakmicu regularne sezone. U svojoj Ledenoj dvorani Zibel ugostili su talijanski Vipiteno, ekipu koju još nisu pobijedili u dosadašnja četiri susreta u Alpskoj ligi. No, sreća se u subotu osmjehnula Vitezovima koji su golom Marijusa Dumčiusa u produžecima došli do pobjede od 2:1.

Prva trećina protekla je bez pogodaka da bi u devetoj minuti drugog perioda gosti poveli golom 29-godišnjeg Davidea Concija. Nije taj pogodak uzdrmao Vitezove jer su samo minutu i šest sekundi kasnije uzvratili.

Kombinirali su tada mladi hokejaši Matko Idžan i Luka Bodiroga, a pločica je na kraju došla do nešto starijeg defanzivca Patrika Dobrića koji je pogodio za 1:1. S tim rezultatom se otišlo na posljednji predah u regularnom dijelu pa je Sisak imao još 20 minuta kako bi upisao svoju prvu pobjedu protiv ekipe koja im je zasad “crna mačka” u Alpskoj ligi.

U trećem periodu nije bilo pogodaka i otišlo se u produžetke gdje se u igri 3 na 3 najbolje snašao Litavac Marijus Dumčius. On je nakon samo 18 sekundi zabio za pobjedu Vitezova i nastavak lova na drugo mjesto Alpske lige. Kako bi do te pozicije došli, u posljednjem kolu, protiv istog protivnika kao i danas, trebat će minimalno izgubiti u produžecima ili nakon penala.