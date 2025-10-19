Prvi put u povijesti Hrvat osvojio Plava Laguna Ironman

Podijeli :

Foto: Croatia Ironman

Na ovogodišnjem izdanju Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra – Hrvatska, po prvi put u povijesti utrke pobjedu je odnio hrvatski natjecatelj. Naslove pobjednika ponijeli su Željko Cota iz Hrvatske i Britanka Joscelin Lowden.

Lowden je u cilj ušla kao treća, no zbrojem vremena iz sve tri discipline ostvarila je najbolji ukupni rezultat među ženama – 4 sata i 37 minuta – čime je potvrdila dominaciju i osvojila titulu najbrže triatlonke utrke.

Željko Cota je za svoju prvu pobjedu na Ironman 70.3 utrci, koja mu je ujedno i prvo sudjelovanje u službeno brendiranom Ironman natjecanju, trebao 4 sata i 2 minute. Kineziolog, triatlonski trener i aktivni triatlonac, Cota se ovim sportom bavi četiri godine te trenira oko 25 sati tjedno. Istaknuo je kako mu je utrka bila izvanredno iskustvo – najzahtjevniji dio bio mu je bicikl, dok je na trčanju bio iznimno siguran i snažan.

Britanka Joscelin Lowden također je izrazila oduševljenje utrkom, opisavši je kao „prekrasno iskustvo“.

Na četvrtom izdanju porečkog Ironman 70.3 natjecanja nastupilo je čak 1900 sportaša koji su odmjerili snage u disciplinama: 1,9 km plivanja, 90 km vožnje biciklom i 21,1 km trčanja. Utrka je započela u Zelena Resortu ispred hotela Parentium Plava Laguna, a biciklistička dionica protezala se od hotela Molindrio Plava Laguna prema Funtani i Višnjanu, te natrag zatvorenim dionicama Istarskog Ipsilona – uz veliku zahvalu Bina Istri na suradnji. Završni trkački dio vodio je od Hotela Molindrio kroz centar grada i Funtanu do cilja u Zelena Resortu. Najmlađi natjecatelj imao je 18, a najstariji 77 godina, dok je u organizaciji sudjelovalo više od 420 volontera.

Direktor utrke Goran Vrus izrazio je veliko zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjeg izdanja:

„Ponosni smo što smo i ove godine dodatno podigli organizacijsku razinu. Utrka je već tradicionalno rasprodana mjesecima unaprijed, a ove godine okupila je 1900 natjecatelja iz cijelog svijeta. Još jednom smo dokazali da znamo organizirati kompleksan sportski događaj na vrhunskoj razini, zahvaljujući našem stručnom timu, sponzorima i brojnim volonterima. Posebno zahvaljujem lokalnoj zajednici na podršci i sjajnoj atmosferi uz stazu. Već sutra, 20. listopada, kreće prodaja kotizacija za Ironman 70.3 Poreč 2026.“, rekao je Vrus.