Proslavljena francuska biatlonka osuđena zbog prijevare

(AP Photo/Alessandro Trovati)

Francuska biatlonka Julia Simon (29) osuđena je u petak na tromjesečnu uvjetnu kaznu zatvora i novčanu kaznu od 15.000 eura zbog prijevare i krađe kreditnim karticama, što dovodi u pitanje njezino sudjelovanje na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina sljedeće godine.

Ukupna pobjednica Svjetskog kupa 2023. i jedna od najvećih francuskih biatlonskih nada za medalju na skorašnjim ZOI priznala je “sve činjenice” pred kaznenim sudom u Albertvilleu i ispričala se svojim žrtvama, kolegici iz reprezentacije Justine Braisaz-Bouchet i fizioterapeutkinji tima.

“Žao mi je. Ne mogu objasniti svoju gestu. Morala sam surađivati ​​s psihologom kako bih ovo razumjela i rasla iz ovoga,” rekla je najuspješnija Francuskinja u povijesti svjetskih biatlonskih prvenstava sa deset naslova, uključujući četiri pojedinačna.

Simon je optužena da je više puta koristila bankovne kartice svojih žrtava s kojima je dijelila sobe tijekom sportskih natjecanja, potrošivši ukupno 2.400 eura. Ujedno im je krala manje svote novca (između 20 i 50 eura).

Simon je prvotno sve negirala, međutim kasnije je sve priznala.

Francuski skijaški savez (FFS) je objavio kako će se disciplinski odbor sastati “u najkraćem mogućem roku” kako bi odlučio o Simoninom slučaju.

Sezona Svjetskog kupa u biatlonu počinje 29. studenog u švedskom Ostersundu, a vrhunac sezone zismkih sportova bit će Zimske olimpijske igre koje će se od 6. do 22. veljače održati u Milanu i Cortini d’Ampezzo.