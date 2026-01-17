Pratite na SK: Kramarić će dobiti posebnu nagradu, NBA spektakl u Teksasu, Salah vs. Osimhen

Podijeli :

Sjajna subota je na programu Sport Kluba

Bundesliga je također u fokusu kada je u pitanju nogomet, a posebno će biti zanimljivo od 15:30 (SK2) kada igraju Hoffenheim i Bayer Leverkusen.

Andrej Kramarić će u današnjem dvoboju protiv Leverkusena, biti posebno nagrađen povodom deset godina provedenih u Hoffenheimu. Naime, hrvatski napadač će dobiti mural u prirodnoj veličini na zidu stadiona. Napadač koji je nedavno premašio brojku od 300 nastupa u Bundesligi, a protiv Leverkusena će upisati svoj 303. nastup, tako će se pridružiti dugogodišnjem vrataru i kapetanu Oliveru Baumannu.

Naravno, tu je i Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač i koja igra protiv St. Paulija (SK7). Luka Vušković će s HSV-om (SK3) probati doći do pobjede protiv Gladbacha, dok Lovro Majer i Wolfsburg čekaju Heidenheim (SK9).

Poslastica dana u njemačkoj eliti čeka nas od 18:30 (SK2) kada igraju Leipzig i Bayern.

Od 17 sati na SK1 pratite borbu za treće mjesto u Afričkom kupu nacija, za broncu će igrati Egipat i Nigerija.

Da malo skrenemo fokus i na košarku, od 23 sata (SK1) čeka nas poslastica u NBA ligi kada igraju Dallas Mavericksi i Utah Jazz.

I još puno toga…