Počeo je NHL play-off: Ovo su rezultati prve večeri

Foto: NHL.com

U subotu navečer počele su prve utakmice NHL doigravanja, a najjača liga u hokeju na ledu utakmice je imala i do kasno u noć po hrvatskom vremenu.

Doigravanje su otvorili Carolina Hurricanesi na domaćem ledu protiv Ottawa Senatorsa koji su se u play-off uvukli kroz iglene uši. Kanadska momčad tako nije imala odgovor na Carolinu koja je slavila s 2:0 golovima Logana Stankovena i Taylora Halla.

Uslijedio je zatim okršaj Dallas Starsa i Minnesota Wilda. To je bio početak njihov treće serije u povijesti doigravanja, a u dosadašnje dvije slavili su Starsi. No, Minnesota je u subotu bila raspoložena.

Joel Eriksson Ek i Matt Boldy postigli su po dva gola, a po jedan u pobjedi 6:1 dodali su Kirill Kaprizov i Ryan Hartman. Jedini pogodak za Dallas zabio je Jason Robertson i to kad je već bilo kasno, pri zaostatku 4:0.

Posljednju utakmicu večeri odigrali su Pittsburgh Penguinsi i Philadelphia Flyersi. To je ujedno bio i divizijski okršaj jer su Penguinsi završili drugi u Metropolitan diviziji, a Flyersi treći.

U tom susretu su ljubitelji hokeja gledali najnapetiju borbu jer je Philadelphia slavila s 3:2.

Poveli su Flyersi u 10. minuti druge trećine preko Jamieja Drysdalea da bi u 16. iskusni Evgeni Malkin zabio za izjednačenje. Treći period zatim je donio dva uzastopna pogotka Flyersa (Travis Sanheim i Porter Martone) prije nego li je nadu Penguinsima donio Bryan Rust minutu prije kraja.

Nisu ipak domaćini uspjeli doći do izjednačenja u posljednjoj minuti pa je Philadelphia napravila “break” prije druge utakmice prve runde doigravanja.