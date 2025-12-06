Pavalić i Hribar izborili finale Europskog prvenstva u plivanju

Podijeli :

xAlexxNicodimx via Guliver Image

Hrvatski plivači Jana Pavalić i Jere Hribar plasirali su se u finala utrka na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu.

Mlada, 18-godišnja Pavalić u polufinalu je ponovno plivala osobni rekord od 23.86 sekundi čime je za četiri stotinke popravila rezultt iz jutarnjih kvalifikacija što joj je osiguralo prolazak u finale sa sedmim vremenom.

Najbrža u polufinalu bila je Poljakinja Katarzyna Wasick sa 23.30 ispred Talijanke Sare Curtis sa 23.49 i Francuskinje Beryl Gastaldello sa 23.67.

Finale je na programu u nedjelju od 19.30 sati.

I 21-godišnji Hribar plivao je u polufinalu na razini osobnog rekorda, on je s vremenom 20.89 sekundi bio samo za stotinku sporiji od svog najboljeg dosadašnjeg rezultata, ali se i tako palsirao u finale i to s trećim vremenom. Brži su bili samo Francuz Maxime Grousset sa 20.83 i Talijan Leonardo Deplano sa 20.85.

U polufinalu na 50m slobodno nastupio je i 25-godišnji Luka Cvetko koji je popravio osobni rekord za 20 stotinki, ali je s vremenom 21.12 ipak ostao bez finala, na 10. mjestu. Četiri stotinke brži bio je Španjolac Luca Hoek le Guendal koji je zauzeo osmo mjesto, zadnje koje vodi u finale.

Finale je na programu u nedjelju u 19.35 sati.

Kasnije u subotu, od 20.50 sati Hribar će plivati u finalu na 100 metara slobodno.