Panthersi preokretom u petoj utakmici stigli do trećeg finala u nizu

Podijeli :

Heikki Saukkoma via Guliver

Florida Panthersi su još jednom uspjeli osvojiti Istočnu konferenciju NHL-a. Iako su u četvrtoj utakmici upisali poraz od Carolina Hurricanesa to ih nije smelo da u gostima osvoje Istok treći put u nizu. To su učinili preokretom. Carolina je vodila s 2:0, no na kraju su Panthersi slavili s 5:3.

Sebastian Aho bio je ključan igrač Hurricanesa nakon prve trećine jer je svojima pogocima omogućio svojoj ekipi prednost od 2:0. Međutim, Panthersi su pokazali kvalitetu u 8. minuti drugog perioda kada su preko Matthewa Tkachuka i Evana Rodriguesa u razmaku od 30 sekundi došli do poravnanja. Potpuni preokret u drugoj trećini zaključio je Anton Lundell u 12. minuti.

U trećoj su se Hurricanesi nakratko vratili pogotkom Setha Jarvisa, ali ubrzo je stigao odgovor Cartera Verhaeghea koji je zabio za 4:3. Domaći su se potom upustili u igru bez vratara, a rizik im nije donio izjednačenje već povećanje vodstva Panthersa. Sam Bennett ja tako 50ak sekundi prije kraja zabio u praznu mrežu za 5:3 i novu titulu Istočne konferencije.

Panthersi su tako stigli na korak od obrane naslova, a za to će najvjerojatnije morati slaviti u reprizi prošlogodišnjeg finala NHL-a. Naime, u finalu Zapadne konferencije igraju Edmonton Oilersi i Dallas Starsi, a kako Edmonton vodi s 3-1 u pobjedama izgledno je da će ljubitelji hokeja na ledu dobiti priliku gledati uzvrat oz 2024. godine koji je otišao sve do sedme utakmice.