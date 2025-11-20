Ozana Radić u Švicarskoj stigla do europskog juniorskog zlata

Podijeli :

Hrvatski Taekwondo savez

Hrvatska juniorka Ozana Radić iz TK Champion osvojila je u četvrtak zlatnu medalju u kategoriji do 52 kg na Europskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Aigleu u Švicarskoj.

Radić je do finala najprije svladala predstavnicu Azerbajdžana s 2-0, zatim u četvrtfinalu istim rezultatom predstavnicu Francuske, a u polufinalu s 2-1 predstavnicu Finske.

U finalu je bila bolja od grčke tekvondoistice Magdalini Klakalu s 2-0 što joj je donijelo zlato.

Petra Uglešić nova je europska juniorska prvakinja

Ovo je treća medalja i drugo zlato za Hrvatsku na ovom europskom prvenstvu, nakon zlata kojeg je u kategoriji do 42 kg osvojila Petra Uglešić i srebra u kategoriji do 46 kg Sofije Hinić.

Ozana Radić je već osvojila kadetsku europsku broncu 2023. u Beogradu, a prošle godine je zauzela visoki plasman 5. do 8. mjesta na svjetskom juniorskom prvenstvu u Južnoj Koreji 2024.

Danas su na tatami izašli još i Šimun Kurtić (TK Marjan, do 63 kg), Marin Ćurković (TK Marjan, do 59 kg), Patrik Kolaković (TK Pantera, do 55 kg), Ana Lučić (TK Marjan, do 55 kg) i Dora Radek (TK Ion, do 49 kg).