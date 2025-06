Osvojio je Masters u New Yorku, a umalo je otkazao turnir zbog navijača?

Podijeli :

via Guliver

Luke Humphries je u noći sa subote na nedjelju osvojio PDC US Masters u pikadu koji se održao u Madison Square Gardenu. Na putu do titule porazio je Stowea Buntza, Dannyja Laubyja Jr.-a, Gerwyna Pricea te Nathana Aspinalla. No, sve se moglo dogoditi drugačije da je Humphries nakon prvog susreta odustao od turnira.

Naime, pri izlasku na pozornicu protiv Buntza ga je jedan od navijača u New Yorku snažno uhvatio za prst i ozlijedio ga. Humphries je nakon toga ipak odigrao turnir do kraja, ali je u izjavi nakon titule izjavio kako je imao velikih problema.

“Nisam mogao držati palac u istoj poziciji. Ne želim da se sada o tome priča jer sam osvojio titulu. Ne želim da naslovi budu samo o meni i o ozljedi. Ali taj čovjek, kad mi je povukao ruku ju je baš ozlijedio. Kad dođem kući, otići ću na snimanje.”, rekao je prvi igrač svijeta.