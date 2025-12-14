Olmissum gubio s 3:0 u Osijeku, na kraju su slavili veliku pobjedu

Podijeli :

Foto: Facebook (Olmissum)

Odigrana su još dva susreta osmog kola SuperSport HMNL-a, a obilježili su ih veliki preokret Olmissuma u Osijeku te nova pobjeda Crnice protiv Vrgorca.

U derbiju kola u Osijeku viđen je pravi spektakl. Domaća momčad otvorila je susret furiozno i već do 11. minute imala velikih 3:0, nakon dva pogotka Jeremyja Bukovca i jednog Antonija Sekulića. Osijek je sigurno držao prednost sve do 27. minute i činilo se da ide prema uvjerljivoj pobjedi, no tada je uslijedio potpuni preokret gostiju.

Olmissum je u razmaku od samo pet minuta izjednačio preko Ante Kovačevića, Jure Copića i Josipa Juretića. U 38. minuti Kovačević je svojim drugim pogotkom donio vodstvo gostima, a pobjedu je u posljednjoj minuti potvrdio Toni Kirevski za konačnih 5:3.

U drugom susretu Crnica je na domaćem terenu svladala Vrgorac 3:1, produživši niz loših rezultata gostiju koji i dalje ne znaju za pobjedu ove sezone.

Crnica je povela već u 7. minuti golom Josipa Radića, no Vrgorac je odgovorio izjednačenjem Josipa Boškovića u 14. minuti. Ipak, domaćin je do odmora ponovno poveo – u samoj završnici prvog dijela Dragan Vuković zabio je za 2:1. Već na početku drugog poluvremena Nairton je postavio konačnih 3:1, a Crnica je do kraja susreta sigurno sačuvala stečenu prednost.