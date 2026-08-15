Sjajni Tamberi obranio zlato u visu na Europskom prvenstvu

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xJustPictures.ch SvenxBeyrichx by Guliver

Osebujni Talijan Gianmarco Tamberi (34) po četvrti je put u karijeri, a treći uzastopno osvojio naslov europskog prvaka u skoku u vis na atletskom EP u Birminghamu.

Zlatima iz Amsterdama 2016., Muenchena 2022. i Rima 2024. Tamberi je dodao i ovogodišnje u Birminghamu iako uoči samog natjecanja nije bio favorit zbog sezone protkane ozljedama. No, u najvažnijem trenutku sezone bio je najbolji te je iz drugog pokušaja preskočio letvicu na 2,32 metara.

Uz ta četiri europska zlata, Tamberi ima i naslov olimpijskog pobjednika otprije pet godina iz Tokija te naslov svjetskog prvaka iz Budimpešte 2023.

Do tog trenutka vodeći, najveći favorit Ukrajinac Oleh Doroščuk (25) je već dva puta rušio 2,32m te mu je ostao samo jedan pokušaj u kojem nije uspio svladati letvicu pa mu je pripalo srebro sa 2,30m. Inače, Doroščuk je lani postao europski dvoranski prvak, a u ožujku ove godine i svjetski dvoranski prvak.

Broncu je sa 2,27m osvojio mladi Talijan Matteo Sioli (20).