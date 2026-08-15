Španjolskoj je pogotkom donio svjetski naslov, a sada u velikom transferu prelazi u prvaka Europe

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Guliver

Strijelac pobjedničkog pogotka za Španjolsku protiv Argentine u finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Ferran Torres (26) novi je član dvostrukog europskog nogometnog prvaka Paris SG-a u koji je stigao iz Barcelone.

Parižani su objavili kako je Torres potpisao ugovor do ljeta 2031. godine, a vrijednost transfera se procjenjuje na 50 milijuna eura.

Torres je osim naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom osvojio i naslov europskog prvaka 2024. te Ligu nacija 2023. Za “furiju” je sakupio 65 nastupa uz 25 pogodaka.

Tijekom četiri godine provedene u Barceloni Torres je osvojio tri naslova španjolskog prvaka te jedan Kup, a u 207 nastupa za “balugranu” zabio je 65 golova. Pretjodno je proveo dvije godine u Manchester Cityju s kojim je osvojio jedan naslov engleskog prvaka.

“Oduševljen sam što novu pustolovinu počinjem u tako ambicioznom klubu. Zahvaljujem predsjedniku Nasseru Al-Khelaifiju, Luisu Camposu i treneru Luisu Enriqueu na prilici da se pridružim momčadi i nadam se kako ćemo osvojiti što više trofeja”, rekao je Torres.