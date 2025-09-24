Ništa od finala za Sinkoviće i Lončariće na SP-u u četvercu bez kormilara

Podijeli :

Sport Klub

Hrvatski četverac bez kormilara kojeg čine braća Valent i Martin Sinković te Anton i Patrik Lončarić nisu se usopjeli plasirati u polufinale na Svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Šangaju.

Sinkovići i Lončarići su polufinalnu utrku završili na petom mjestu s vremenom 6:01.31, dok je najbrži bio britanski četverac s vremenom 5:52.83.

Hrvatski četverac će tako nastupiti u finalu B koji je na rasporedu u petak s početkom u 7.53 sati.

Nastup u finalu su iz prve polufinalne skupine osigurale posade Velike Britanije (5:52.03), Nizozemske (5:53.86), Francuske (5:55.83), a iz druge skupine Litva (5:54.75), Rumunjske (5:56.53) i Francuske (5:56.94).