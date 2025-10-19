Nevjerojatna braća u Zadru donijela Francuskoj zlato nakon 27 godina

Podijeli :

Guliver Image

Francuska muška stolnoteniska reprezentacija osvojila naslov europskih prvaka nakon 27 godina nakon što su u velikom finalu Europskog ekipnog prvenstva u Zadru svladali Rumunjsku s 3-0.

Braća Felix (19) i Alexis Lebrun (22), te Simon Gauzy su donijeli Francuskoj prvi naslov nakon daleke 1998. godine i EP-a u Eindhovenu.

U prvom meču treći igrač Europe Alexis Lebrun je slavio protiv Iuliana Chirite s glatkih 3-0 (11-2, 11-6, 11-7) da bi potom njegov mlađi brat Felix, drugi na Starom kontinentu, izgubio samo set protiv Eugena Ionescua – 3-1 (11-3, 9-11, 11-4, 11-4) . Pobjednički bod osigurao je 30-godišnji Gauzy trijumfom protiv Ovidia Ionecua s 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3) , za veliko slavlje francuskih stolnotenisača i stotinjak njihovih navijača u dvorani Krešimira Ćosića.

Rumunjima je ovo bilo prvo finale u povijesti, te najveći doseg njihovog stolnog tenisa jer su dosad imali tri europske brončane medalje.

Brončana odličja osvojili su Slovenija i Njemačka.

Ranije je njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija po treći puta zaredom je osvojila naslov europskih prvakinja nakon što su u finalu svladale Rumunjsku s 3-0. Njemice, koje vodi legenda hrvatskog stolnog tenisa Tamara Boroš, su na dominantan način došle do naslova u Zadru jer nisu izgubile nijedan pojedinačni meč, te sa šest pobjeda s rezultatom 3-0 potvrdile veliku dominaciju.

Odluka je pala u prvom meču dvije dotad neporažene igračice, u kojem je Anette Kaufmann pobijedila aktualnu europsku doprvakinju Bernadette Szocs s 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5) . Potom je Sabine Winter slavila protiv Eli Samare 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7), da bi u zadnjem dvoboju Nina Mittelham pobjedom nad Andreom Dragoman 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5). zaključila njemački pobjednički pohod ka zlatu. Njemačka je u Zadru bez svoje najbolje igračice Ying Han. ali i to im nije smetalo da osvoje rekordno deseto zlato u povijesti, te treće zaredom.

“Uspjeli smo u onome što nitko nikad nije, iako smo u Zadar došle u pomlađenom sastavu i bez najbolje igračice. Bio je to test za moje igračice i položile su ga s odličnim. Ovo je i velika stvar za mene, osvojila sam zlato u Zadru, u Hrvatskoj. Bliže se i Olimpijske igre u Los Angelesu, a mene čekaju slatke brige koga izabrati u sastav”, kazala je Boroš, koji je dobila veliki pljesak dvorane Krešimira Ćosića u Višnjiku.

Brončane medalje osvojili su Nizozemska i Portugal.