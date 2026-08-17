Evo kako je predsjednik Sabora čestitao Sari Kolak na zlatu

Zlatna olimpijka Sara Kolak ispisala je novu stranicu povijesti osvojivši naslov europske prvakinje u bacanju koplja — svoju prvu veliku medalju nakon punih deset godina i slavlja na Olimpijskim igrama te brončanoga odličja na Europskom prvenstvu 2016. godine.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku Sari Kolak na osvojenom naslovu europske prvakinje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu.
“Poštovana i draga Sara, u ime Hrvatskoga sabora i osobno od srca Vam čestitam na osvojenom naslovu europske prvakinje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Deset godina nakon olimpijskog zlata u Rio de Janeiru ponovno ste se vratili na pobjedničko postolje velikog natjecanja, što je velika nagrada za sav Vaš uloženi trud, odricanje i upornost. Sjajnim hicem upravo u najvažnijem trenutku sezone pokazali ste iznimnu koncentraciju, odlučnost i kvalitetu te se zasluženo popeli na europski atletski vrh. Takav povratak, nakon brojnih izazova koji su Vas kroz karijeru pratili, svjedoči o snazi, ustrajnosti i vjeri u vlastite mogućnosti, na čemu Vam posebno čestitam”, stoji u čestitki predsjednika Hrvatskog sabora.
“Draga Sara, ovom ste zlatnom medaljom razveselili brojne sportske poklonike u Hrvatskoj i učinili nas ponosnima, a našim mladim naraštajima dali novi putokaz i nadahnuće kakvo mogu pružiti samo vrhunski sportaši. Neka Vas u nastavku karijere prati puno zdravlja, motivacije i sportske odvažnosti kako biste mogli ostvarivati nove uspjehe i u budućnosti”, dodaje Jandroković u čestitki.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!