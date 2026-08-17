Ivanović tek stigao u Lens, trener objasnio zašto mu je odmah dao priliku u velikoj pobjedi protiv PSG-a

Ligue 1 17. kol 202618:15 0 komentara
xsportpixxDavidxCatryx via Guliver

Franjo Ivanović (22) već je u prvom nastupu za Lens stigao do trofeja. Hrvatski reprezentativac debitirao je u nedjelju u pobjedi 1:0 protiv PSG-a u francuskom Superkupu, samo četiri dana nakon dolaska na jednogodišnju posudbu iz Benfice.

Ivanović je odmah dobio mjesto u početnoj postavi, a trener Lensa Dino Toppmöller nakon utakmice pojasnio je zašto je hrvatskom napadaču tako brzo ukazao povjerenje.

Zbog problema s aduktorom Odsonnea Édouarda, koji nije konkurirao za utakmicu, Toppmöller je Abdallaha Simu gurnuo u sam vrh napada, dok je Ivanović dobio nešto povučeniju ulogu.

“Zbog Odsonneova izostanka odlučili smo Abdallaha staviti u vrh napada kako bi napadao prostor i svojom visinom zadržavao loptu pod pritiskom, a Franju smo postavili u međuprostore”, objasnio je Toppmöller nakon utakmice.

Ivanović se tako trebao kretati između linija PSG-a i tražiti prostor za završnicu. Već u 24. minuti bio je blizu pogotka. Florian Thauvin proigrao ga je na desnoj strani, Ivanović je ušao u šesnaesterac i pokušao driblingom stvoriti prostor za udarac, no pariški branič pravovremenim uklizavanjem spriječio je opasnost.

Hrvatski napadač zamijenjen je u drugom poluvremenu, ali je njegov debi završio na najbolji mogući način. Lens je slavio 1:0 protiv PSG-a i osvojio trofej, iako je značajan dio utakmice igrao s desetoricom.

Ivanović je prošle sezone za Benficu nastupio 43 puta. Ovog ljeta portugalski klub poslao ga je u Lens na posudbu do kraja sezone, bez mogućnosti otkupa.

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