Vardy ne želi u mirovinu, a stigla mu je ponuda kakvu nitko nije očekivao

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xNicolòxCampox via Guliver

Legendarni engleski golgeter Jamie Vardy ne namjerava završiti karijeru iako će u siječnju proslaviti 40. rođendan. Njegova epizoda u Italiji je završena, u Engleskoj ga čekaju raširenih ruku, no pojavila se i neočekivana, prilično egzotična opcija – Brazil.

Talijanski insajder Fabrizio Romano i ESPN Brazil navode da je kontakt s engleskim veteranom uspostavio brazilski velikan São Paulo.

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Iskusni 39-godišnji napadač trenutačno je slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s talijanskom Cremoneseom, za koju je prošle sezone odigrao 29 utakmica u Serie A i postigao sedam pogodaka.

U Brazilu navode kako u vodstvu São Paula nema potpunog suglasja oko mogućeg dovođenja Vardyja. Dio klupskih čelnika smatra da bi njegova energija, pobjednički mentalitet i veliko iskustvo bili ogromno pojačanje za napad, dok drugi strahuju zbog njegovih godina i visoke plaće koju bi tražio.

São Paulo nije jedina opcija za Leicesterovu legendu. Kao moguća nova destinacija spominju se West Ham i njegov bivši klub Sheffield Wednesday.

Vardy se s obitelji vratio u Englesku, a u sljedećim danima trebao bi donijeti odluku o nastavku karijere. Pred njim su dvije potpuno različite mogućnosti – povratak u engleski nogomet ili iznenađujući odlazak u brazilsku Serie A.