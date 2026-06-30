Miss sporta: Finalistice oduševljenje glamuroznim haljinama, a aktualna Miss otkrila zašto neće predati krunu

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Renato Branđolica

Ovogodišnji izbor obilježit će i iznimno jak sastav stručnog žirija. Među članovima će biti čak četiri bivše Miss sporta Hrvatske – Ivana Jurković, Anja Ozanić, Borna Soldo i Lara Silić, pobjednice izbora iz 2018., 2019., 2021. i 2024. godine. Njihovo iskustvo zasigurno će pomoći pri odabiru djevojke koja će ponijeti laskavu titulu Miss sporta Hrvatske 2026.

Finalistice izbora Miss sporta Hrvatske odradile su prvi dan priprema za završnu večer 34. izdanja ovog prestižnog izbora, koja će se održati 2. srpnja u Domu mladih u Koprivnici s početkom u 20 sati. Nakon okupljanja u Zagrebu djevojke su odmah krenule s prvim obvezama, a raspored je bio ispunjen od jutra do večeri.

Prvi dio dana bio je rezerviran za isprobavanje večernjih haljina modnog brenda Mistic Exclusive, čija je autorica dizajnerica Mirsada Jureša. Ovogodišnje finalistice zablistat će u elegantnim crvenim haljinama koje su odmah osvojile njihove simpatije.

“Ovo je nešto najljepše što sam ikad nosila. Sve djevojke izgledaju prekrasno i zaista glamurozno” – rekla je hrvatska atletska reprezentativka Anna Ćurković.

Nakon modnih proba uslijedio je opušteniji dio programa. Finalistice su večer provele u Bowling centru Zagreb, gdje su se prvi put zajedno okušale u kuglanju. Iako većina nije imala mnogo iskustva, natjecateljskog duha nije nedostajalo. Kugle su u početku završavale na sve strane, ali kako je igra odmicala, padali su i prvi strikeovi, a pojedine sportašice pokazale su da se odlično snalaze i izvan svojih matičnih sportova.

“Mislim da je Karla srušila najviše čunjeva” – kroz smijeh je rekla aktualna Miss sporta Hrvatske Larisa Bertović, koja je iskoristila slobodno vrijeme kako bi se družila s ovogodišnjim finalisticama.

Larisa će za nekoliko dana predati svoju titulu, no završnoj priredbi neće moći prisustvovati.

“Nažalost, neću moći biti na finalu i osobno predati krunu jer u isto vrijeme nastupam na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Takva se prilika ne propušta. Iskreno, ove godine konkurencija je iznimno jaka. Sve su finalistice lijepe, uspješne sportašice i odlične djevojke pa žiri neće imati nimalo lak zadatak” – rekla je Bertović.

Domaćin druženja bio je predsjednik Hrvatskog squash saveza Vedran Režo, koji nije skrivao zadovoljstvo viđenim.

“S obzirom na to da djevojke dolaze iz potpuno različitih sportova, ugodno su me iznenadile. Vrlo brzo su pohvatale osnove bowlinga, a neke su pokazale i zavidnu preciznost. Mislim da bi se bez problema snašle i u ovom sportu” – rekao je Režo.

Već danas finalistice sele u Koprivnicu, gdje ih očekuje završni dio priprema. Program započinje obilaskom sportskih terena i znamenitosti grada domaćina, a ostatak dana bit će posvećen koreografskim probama, uvježbavanju zajedničkih izlazaka i talent showu, koji je tradicionalno jedan od najiščekivanijih dijelova izbora.

Da nije uvijek lako uskladiti pripreme s brojnim sportskim i privatnim obvezama, najbolje potvrđuje Dora Čolig, dvoranska prvakinja Hrvatske u skoku u vis. Između priprema uspjela je otići u Osijek i Split kako bi položila prijemne ispite na fakultetima. Ena Cvijanović pripremama se priključila tek jučer nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ovogodišnji izbor obilježit će i iznimno jak sastav stručnog žirija. Među članovima će biti čak četiri bivše Miss sporta Hrvatske – Ivana Jurković, Anja Ozanić, Borna Soldo i Lara Silić, pobjednice izbora iz 2018., 2019., 2021. i 2024. godine. Njihovo iskustvo zasigurno će pomoći pri odabiru djevojke koja će ponijeti laskavu titulu Miss sporta Hrvatske 2026.