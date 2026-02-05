‘Mi smo na ovo EP došli osvojiti medalju, trebamo ići po broncu i nagraditi sebe same’

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Nakon poraza od Španjolske u polufinale Europskog prvenstva, pred hrvatskim futsal reprezentativcima je novi izazov.

Hrvatska će se u subotu boriti za brončanu medalju protiv Francuske, reprezentacijom protiv koje je otvorila Euro i remizirala (2:2).

Još ostaje žal za onom prečkom u završnici susreta protiv Španjolaca, zna to i reprezentativac Antonio Sekulić…

“Teško mi dolaze riječi. U prvom redu želim zahvaliti navijačima jer je bilo baš prelijepo. Doživjeti himnu u svetom dresu u ovakvom ambijentu… Ne može se opisati riječima. Svaka čast svima koji su došli u Ljubljanu, svaki glas s tribina je bio bitan, svi smo bili kao jedan. Mi na terenu i navijači na tribinama. Naravno, pohvaljujem izbornika i cijeli stožer, svi smo bili kao jedan. Bacali smo se na glavu kao što smo i najavili, ali Španjolci su poveli 2:0 i, iskreno, mislio sam da ćemo se teško vratiti. Međutim, na poluvremenu smo skupili glave i u nastavku izašli na parket kao pravi ratnici”, rekao je Sekulić za službenu stranicu HNS-a.

Osvrnuo se i na završnicu polufinala…

“Na žalost, pogodio sam prečku… Nadam se da će u subotu ući, to je sve što mogu reći. I zato opet pozivam naše navijače da dođu u Ljubljanu, da nam pomognu doći do bronce jer mi smo na ovo Europsko prvenstvo došli osvojiti medalju. I još nešto želim reći, i protiv Španjolske smo opet disali kao jedan. Svaka čast svima u reprezentaciji, igračima i stožeru, svim ljudima oko nas na ovom Europskom prvenstvu. Trebamo ići po broncu i nagraditi sebe same, a onda i naše navijače koji su pokazali da samo Hrvati mogu napraviti ovakvu atmosferu.”