Jubilarni spektakl u Poreču: Najavljena svjetski poznata imena i vikend pun adrenalina!

Sport Fest

Posjetitelje očekuje jedinstvena sportska konferencija s poznatim imenima, atraktivna predstavljanja sportova, nove tehnologije, utrke, dječji program, fitness & health aktivnosti.

Jubilarno deseto izdanje Sport Festa ove jeseni pretvara Poreč u najveće regionalno središte sporta, turizma, poslovnih, obrazovnih i zdravstvenih tema. Od 15. do 17. listopada 2026. porečka dvorana Žatika postat će središnje mjesto susreta sporta, gospodarstva, zdravlja, znanosti i novih trendova koji mijenjaju način na koji danas živimo i doživljavamo sport.

Spoj sporta i turizma daje posebnu vrijednost Poreču, gradu koji je proglašen Europskim gradom sporta za 2027. godinu, kao destinacije aktivnog života, sportskih događanja i cjelogodišnjeg razvoja sportske ponude.

Program koji u Poreč dovodi sportsku industriju

Bogati trodnevni program uključuje Sportsku konferenciju (15. i 16. 10.), Dječji sportski dan (16.10.), Igre inkluzije s Gradom Porečom, B2B sportske igre (16. i 17. 10.), te Fitness konferenciju i Hybrid Race (17.10.)

Središnji dio programa čini velika konferencija s osam panela i predavanja posvećenih sportskom menadžmentu, leadershipu, marketingu, zdravlju i tehnologiji. Vodeći stručnjaci iz regije i inozemstva podijelit će iskustva, trendove i konkretna znanja koja oblikuju budućnost sporta i sportske industrije.

Sport i biznis

Sport Fest razvija novi koncept poslovnog umrežavanja kroz sport. B2B sportske igre ponovno će okupiti tvrtke i poslovne timove kroz natjecanje, suradnju i zajedničko iskustvo. Sudionike očekuju atraktivne discipline poput pickleballa, odbojke, stolnog tenisa i hybrid race formata, jer najbolji poslovni odnosi, ideje i partnerstva nastaju upravo izvan ureda i konferencijskih dvorana.

Sport dostupan za sve

Velik fokus jubilarnog izdanja stavljen je na zajednicu, uključivost i dostupnost sporta svima. U suradnji s Gradom Porečom održat će se Igre inkluzije kao dio najave kandidature Poreča za Europski grad sporta 2027., uz poruku da sport pripada svima — bez obzira na dob, mogućnosti ili iskustvo.

Sportski sajam, isprobavanje i predstavljanje sportova

Tijekom sva tri dana dvorana Žatika i njezina okolica bit će prostor susreta sporta, industrije i posjetitelja. Posjetitelji će moći upoznati nove sportove, sportske brendove, inovacije i trendove iz svijeta sporta i zdravlja. Posebna atrakcija biti će BMX show & school na kojem je dobra zabava uz atraktivne adrenalinske skokove doživljaj za sve generacije, a oni najhrabriji imat će priliku i okušati se u početnim trikovima i isprobati vožnju.

Interaktivni Health Lab

Interaktivni Health Lab dio Sport Festa posjetiteljima donosi sportsko-zdravstvena testiranja. Program promovira suvremen pristup zdravlju i sportskom performansu, s naglaskom na prevenciju, oporavak, prehranu, mobilnost, mentalni performans i sportsku dijagnostiku. Health Lab omogućit će posjetiteljima da kroz konkretna mjerenja i aktivnosti steknu bolji uvid u vlastito tijelo, zdravlje i sportski potencijal.

Popularna Hybrid Race i Fitness Konferencija

Fitness konferencija koja se održava 17. listopada okuplja četiri predavača iz svijeta sporta i fitnessa, koji će sudionicima predstaviti najnovije trendove, praktične strategije i inovativne pristupe u području treninga i sportskog poslovanja. Kroz interaktivne radionice i inspirativna predavanja, naglasak je na stjecanju konkretnih znanja i alata primjenjivih u profesionalnom i osobnom razvoju. Program dodatno uključuje Hybrid Race modernu functional fitness utrku s fokusom na izdržljivost, mentalnu snagu i community iskustvo, čime se fitness sadržaj Sport Festa povezuje u jedinstveno iskustvo aktivnog sudjelovanja i natjecanja.

Uskoro najava svjetski poznatih imena

Svjetski poznata imena i ove godine biti će dio jedinstvenog programa Sport Festa, a njihova najava biti će uskoro, poručuju organizatori.

Jubilarno izdanje – najbolje od sporta

Najavljeni program potvrđuje status Sport Festa kao najveće regionalne platforme koja povezuje sport i industrije budućnosti. Ono što je prije deset godina započelo kao sportski događaj, danas je mjesto okupljanja sportaša, stručnjaka, poduzetnika, institucija i brendova iz cijele regije.