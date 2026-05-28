Junak Hrvatske na Euru: Jedna je od ljepših stvari postići pogotke za svoju državu

xMaurixLevandix via Guliver Image

U drugom kolu Europskog prvenstva za nogometaše do 17 godina Hrvatska je s 3:1 bila bolja od domaćia Estonije te je tako zadržala nadu u prolazak skupine. Nakon susreta izjavu je dao junak utakmice Nik Škafar Žužić. Mladi veznjak Istre 1961 postigao je dva gola.

“Odigrali smo odličnu utakmicu, izbornik nam je dao zadatke koje smo ispunili. Ostaje žal što smo na kraju primili pogodak, ali, sve u svemu, odigrali smo odličnu utakmicu. Osjećaj je prelijep, na ovako lijepom stadionu i uz odličnu atmosferu na tribinama, a k tome još postići pogotke za svoju državu na Europskom prvenstvu jedna je od najljepših stvari. Španjolska? Trebamo pokazati tko smo i što smo, ova pobjeda protiv Estonije nam je podigla samopouzdanje, vjerujemo u pobjedu i plasman u polufinale”, rekao je Nik Škafar Žužić.

Hrvatska svoju treću utakmicu igra u nedjelju od 13 sati i 30 minuta. Tada igraju protiv Španjolske koja je već upisala dvije pobjede, no nije osigurala prolazak u polufinale.