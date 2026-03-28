Ludnica na Kvarneru: Rijeka velikim preokretom srušila Dinamo i osvojila Kup!

Nakon što je u prvoj finalnoj utakmici izgubila od Futsal Dinama 4:1, večeras je na domaćem terenu slavila 7:1 i ukupno 8:5 osigurala naslov.

Rijeka je do pobjede stigla hat-trickom Elvira Husarića, dok su po dva gola dodali Đorđe Rosić i Luka Suton. Jedini pogodak Dinama zabio je Filip Novak, koji je svojim golom nakratko održao nadu zagrebačke momčadi.

Domaći su od početka pokazali odlučnost, a već u prvih devet minuta poveli su 2:0. Prvi gol zabio je Rosić nakon pogreške vratara Dinama Ante Piplice, a drugi Husarić, koji je ranije ovog tjedna dobio pretpoziv za hrvatsku reprezentaciju, iskoristio je blisku priliku nakon oduzete lopte. Rijeka je u prvom dijelu imala veću kontrolu igre i veći broj udaraca prema golu (23-15, od čega 9-4 u okvir).

Potpuni preokret dogodio se u drugom poluvremenu. Rosić je iz kornera izjednačio ukupni rezultat na 4:4, a Husarić je s dva gola u manje od minute doveo Rijeku u vodstvo 5:0. Dinamo je smanjio preko Novaka, ali crveni karton Matea Mužara u 36. minuti dodatno je otežao situaciju gostima. Za konačnih 7:1 pobrinuo se Suton, zabivši dva gola u završnim minutama susreta.

Rijeka je tako nadoknadila zaostatak iz prve utakmice i osvojila prvi trofej Kupa u klupskoj povijesti.