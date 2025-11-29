Kvesić ostao bez finala Svjetskog prvenstva, evo kad će se boriti za broncu

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Ivan Kvesić nije ušao u finale Svjetskog prvenstva u karateu u Kairu u kategoriji do 84 kg. Polufinalni susret protiv Hasana Arslana završio je 2-2, ali je turski karatist otišao u finale zahvaljujući 'senshuu' ili prvom osvojenom bodu.

Arslan je u završnicu dvoboja ušao s vodstvom 2-0, a protiv znatno nižeg protivnika Kvesić nije uspio poentirati. Učinio je to tek nepune četiri sekunde prije kraja kada je naš jedini karate olimpijac uspio izjednačiti. Uslijedila je VAR provjera akcije u posljednjoj sekundi za još jedan Ivanov bod, koji bi mu značio ulazak u finale. To se međutim nije dogodilo i mlađi Kvesić nije izborio dvoboj za zlato.

“Tijesan meč. Možda sam mogao i više riskirati. Uspio sam samo izjednačiti, ali sve u svemu nije teklo lagano kao u prethodnim susretima”, rekao je nakon polufinala Ivan Kvesić.

Kvesić je bio pobjednik kvalifikacijske skupine sa sve tri pobjede prvoga dana, s još jednim uspjehom izborio je četvrtfinale. Potom je svladao Marokanca Mehdija Sritija 5-2, ali nakon polufinalnog susreta u nedjelju će se za medalju boriti s Talijanom Micheleom Martinom.