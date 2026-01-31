Kustić čestitao Mini Vatrenima na polufinalu: ‘Ovo je kruna napora naše reprezentacije’

Podijeli :

Foto: UEFA

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, čestitao je hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji na plasmanu u polufinale Futsal Eura.

Uvjerljivom pobjedom protiv Armenije (3:0) u Kaunasu, hrvatska futsalska reprezentacija izborila je polufinale Europskog prvenstva u futsalu, izjednačivši najbolji rezultat u povijesti hrvatskog futsala. Na domaćem Euru 2012. godine, Hrvatska je također izborila polufinale.

“Sve čestitke igračima i stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem na ovom izuzetnom rezultatu koji potvrđuje uspon hrvatskog futsala kojem svjedočimo proteklih godina. Sjajan nastup protiv Armenije kruna je napora naše reprezentacije i zaslužena nagrada za uloženi veliki trud proteklih godina, kada nam je malo nedostajalo za ovakav vrhunski rezultat. To potvrđuje da se kvalitetan rad i upornost uvijek isplate u dugom roku, a posebno me raduje vidjeti širinu i zajedništvo ove ekipe jer je upravo to, uz tehničko-taktičku kvalitetu, ono što čini naše selekcije tako uspješnima. Od srca im želim sreću u polufinalu gdje nas sigurno čeka najteža utakmica do sada, ali uz ovakvu igru i podršku koju ćemo sigurno dati reprezentaciji u Ljubljani – smijemo sanjati i korak više”, poručio je predsjednik Kustić.

Hrvatska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz četvrtfinalnog ogleda Španjolske i Italije, u srijedu, 4. veljače u Areni Stožice u Ljubljani.