Kanadski trener postao tek drugi trener s 1000 pobjeda u NHL-u

imago/Geisser via Guliver Image

Joel Quenneville postao je tek drugi trener u povijesti američko-kanadske profesionalne lige u hokeju na ledu NHL sa 1000 pobjeda u karijeri nakon što su njegovi Anaheim Ducksi u srijedu svladali Edmonton Oilerse sa 6:5.

Za Duckse je ovo 10. pobjeda u zadnjih 12 utakmica, a do nje su stigli nadoknadivši zaostatak od 2:4 sa starta treće trećine, dok je pobjednički pogodak postigao Cutter Gauthier 1:14 minuta prije isteka vremena.

Quenneville je tako do 1000. pobjede na klupi stigao u svojoj 1825. utakmici i pridružio se legendarnom Scottyju ​Bowmanu u “klubu 1000”. No, još je daleko od Bowmanova rekorda od 1244 pobjede.

Quenneville se trenerskim poslom počeo baviti još 1996. godine u Saint Louis Bluesima, vodio je još i Colorado Avalanche, Chicago Blackhawkse te Florida Pantherse prije no što je u svibnju prošle godine preuzeo Anaheim. Na startu karijere je s Bluesima sedam godina zaredom stizao u doigravanje, ali najveće je uspjehe ostvario na klupi Blackhawksa s kojima je osvojio tri Stanley Cupa (2010, 2013, 2015).