Kakav tjedan za hrvatski pikado na Svjetskom prvenstvu u Slovačkoj: Reprezentacija osvojila čak 12 zlatnih medalja

Foto: Hrvatski pikado savez

U slovačkom Šamorinu je od 26. listopada do 31. listopada održano IDF Svjetsko prvenstvo u elektronskom pikadu. Tamo je Hrvatska imala brojne svoje predstavnike koji su pokazali nevjerojatnu dominaciju osvojivši čak 12 zlatnih medalja.

Sve je počelo drugim mjestom Pikado klub Billionairesom na IDF Svjetskom prvenstvu za muškarce u A levelu da bi drugi dan turnira Boris Krčmar donio naslov u pojedinačnoj konkurenciji 501 kategorije.

Njemu su se na postolju pridružili Romeo Grbavac i Danijel Ožbolt koji su osvojili broncu (nema susreta za treće mjesto u ovoj konkurenciji). Nije Hrvatska stala s medaljama jer su kasnije te večeri stigla još dva zlata.

U ženskim parovima su naslov osvojile Sandra Ivić i Marina Letica da bi to onda napravili i Krčmar i Grbavac u muškim parovima. Ni tu Hrvatska nije stala. Sutradan je stigao naslov u mješovitim parovima. Udružili su se najbolji hrvatski pikadist Krčmar i najbolja hrvatska pikadistica Letica te nijedna druga kombinacija nije imala šanse.

Isti taj dan u kategoriji Bullshooter (s nešto većim metama za trostruke i dvostruke brojeve) su naslov u singlu osvojili Krčmar i Letica dok su na drugom mjestu završili Vladimir Lešić kod muškaraca te Ivić kod žena. Broncu u toj konkurenciji kod muškaraca osvojio je Neven Rešetar.

Uspješan turnir ni tu nije stao za Hrvatsku jer su na red došla ekipna natjecanja. Prvo je ženska reprezentacija osvojila zlato pobjedom nad Njemačkom u finalu da bi potom juniori osvojili broncu pobjedom nad Češkom.

Češka je poraz od Hrvatske upisala i od hrvatskih seniora. Bilo je to u finalu, a iako su imali veliku podršku publike i prednost od 5-2 u utrci do devet pobjeda, Hrvatska je na kraju slavila. Tako je ekipni dan zaključen s dvije zlatne i jednom brončanom medaljom.

Pretposljednji dan turnira donio je dva zlata u Cricket kategoriji. Uobičajeni sumnjivci bili su Krčmar i Letica koji su pomeli konkurenciju, a onda su to napravili i u petak. Krčmar je u Cricket Bullshooteru osvojio novo zlato pobjedom protiv još jednog Hrvata Tomislava Rosandića da bi onda Letica bez izgubljenog lega odnijela naslov u ženskoj konkurenciji.

Odmora za hrvatske pikadiste nema jer već za dva dana slijede kvalifikacije u Mađarskoj za WDF Svjetsko prvenstvo u steel tip pikadu, popularnijoj verziji. Tamo će biti više od 10 hrvatskih predstavnika, a sličan broj trebao bi biti i u kvalifikacijama za PDC Svjetsko prvenstvo, najpopularniju organizaciju pikada na svijetu. Te kvalifikacije počinju 15. studenog u Slovačkoj.