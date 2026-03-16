Još jedan sjajan pothvat: Dina Levačić preplivala jezero Titicaca

Dina Levačić/Facebook

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je preplivala zahtjevnu dionicu na Lake Titicaca u Bolivia dugu 16 kilometara, na impresivnoj nadmorskoj visini od 3812 metara.

U vodu je ušla u ponedjeljak u 7 sati po lokalnom vremenu (12 sati po hrvatskom). Start je bio na plaži u gradu Copacabana, a cilj na otoku Isla del Sol, točno ispod drevnog hrama Templo del Sol, za koji se smatra da potječe iz 15. stoljeća. Cijelu rutu Levačić je isplivala za 5 sati, 3 minute i 9 sekundi.

“Temperatura vode bila je 16 stupnjeva i u kombinaciji s nadmorskom visinom učinilo je ovo plivanje malo zeznutijim od tih jednostavnih 16 kilometara. Bilo je većim dijelom plivanja valovito. Sretna sam jer sam ovo otplivala i ponosna jer opet mogu predstavljati Hrvatsku i što će naša zastava stajati na ovom preplivavanju. Pozdrav iz Bolivije“, izjavila je Levačić nakon još jednog uspjeha.

Levačić posljednjih godina niže impresivne plivačke pothvate. Početkom ožujka postala je prva osoba u povijesti koja je oplivala Saint Helena u južnom Atlantiku, jednom od najizoliranijih naseljenih mjesta na svijetu.

Hrvatska plivačica već je ranije uspješno savladala i najpoznatije svjetske maratonske plivačke izazove, poznate pod nazivom Oceans Seven, čime je osigurala mjesto u Kući slavnih maratonskog plivanja.