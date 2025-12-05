Jere Hribar novim hrvatskim rekordom izborio finale na 100 m slobodno

Podijeli :

BSR Agency via Guliver Images

Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale discipline 100 m slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu isplivavši novi hrvatski rekord 45.76.

Hribar je s rezultatom 45.76 pobijedio u svojoj polufinalnoj skupini, te zauzeo ukupno drugo vrijeme polufinala.

Brži od njega bio je tek Francuz Maxime Grousset s vremenom 45.65.

Hribar je ovim rezultatom postavio novi hrvatski rekord u 25-metarskim bazenima srušivši dosadašnji rekord Duje Draganje za 32 stotinke sekunde.

Finale je na rasporedu u subotu u 20.50 sati.

Mladi hrvatski plivač je prije tri dana osvojio broncu u štafeti 4×50 metara slobodno, a s njim su plivali i Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko.