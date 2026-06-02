Izbornik Belgije: ‘I ranije smo mogli zabiti drugi gol’

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Tomas Sisk via Guliver

Hrvatska reprezentacija poražena je na Rujevici od Belgije s 0-2 u sklopu priprema za nadolazeći Mundijal

Belgijski izbornik Rudi Garcia nakon utakmice je na konferenciji za novinare podijelio svoje dojmove o utakmici s Vatrenima.

“Nije samo dobar rezultat, već i dobar nastup. Bili smo organizirani u novom sistemu. Naravno, možemo još bolje i ranije smo mogli zabiti drugi gol. Kada smo napravili promjene ostali smo taktički i tehnički jaki, nismo vidjeli razliku između prve i druge postave. Jako mi je drago što nismo primili gol”, poručio je.

Nakon ovog poraza, pred Hrvatskom je novi izazov. Ovog će tjedna izabranici Zlatka Dalića odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, posljednju prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. U nedjelju će u Varaždinu igrati protiv Slovenije.

Na SP-u Hrvatska je smještena u skupini L gdje će igrati protiv Engleske (17. lipnja), Paname (24. lipnja) i Gane (27. lipnja).