Petar Sučić nakon poraza: ‘Ovo je dobra uvertira za dalje’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska reprezentacija u prvoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo upisala je poraz protiv Belgije na Rujevici. Prvi strijelac bio je Youri Tielemans u 38. minuti, dok je sve zaključeno kada je Romelu Lukaku u 96. postavio konačnih 2-0

U porazu na domaćem terenu izabranici Zlatka Dalića imali su nekoliko dobrih prigoda, no gosti su preko Tielemansa i Lukakua u samoj završnici iskoristili svoje šanse i odnijeli pobjedu u pretposljednjem testu uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

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Svoje dojmove o utakmici među prvima je podijelio Nikola Vlašić, koji je u mix zoni rekao:

“Bila je ovo teška utakmica. Belgija je odlična reprezentacija. Kontrolirali smo veći dio utakmice. Kad su zabili prvi gol, povukli su se u niski blok i nisu baš stvarali šanse. Čekali su priliku da izađu u kontru. Kasnije su zabili za 0:2. Ovo je prijateljska utakmica, a na nama je da se uigramo do Svjetskog prvenstva. Moramo izvući pouke iz ovoga i ići dalje. Imali smo deset izmjena, izbornik je dao svima šansu i to je lijepo”, rekao je Vlašić.

Petar Sučić potom je stao pred mikrofone Nove TV, ne skrivajući razočaranje porazom, ali i podvlačeći da je riječ o pripremnom susretu koji je pokazao na čemu Vatreni moraju raditi u pripremi za Mundijal.

“Mislim da nismo zaslužili pobijediti danas. Svakako, ovo je dobra uvertira za dalje, što i kako. Belgija je jako kvalitetan protivnik s puno kvalitetnih pojedinaca, što su i pokazali. Na kraju nismo zadovoljni rezultatom, ali bilo je dosta dobrih stvari, ali i onih koje moramo popraviti. Bolje da utakmice gubimo sada nego na SP-u”, rekao je i dodao:

“Bilo je dobrih i loših stvari na kojima moramo raditi. Igramo u novoj formaciji i ovo je bila dobra utakmica da analiziramo što i kako bolje. Izjednačena utakmica koju su detalji prelomili na njihovu stranu. Na kraju krajeva, prijateljska utakmica je u pitanju. Važno je da se nitko nije ozlijedio.”

“Mi smo imali šanse da se vratimo u susret, pogodili smo i prečku, Courtois je obranio Luki udarac, više se ni ne sjećam. Na kraju krajeva, prijateljska utakmica je u pitanju. Važno je da se nitko nije ozlijedio. Naravno da nismo sretni zbog rezultata, nije lijepo izgubiti, ali bolje sada nego na SP-u.”

Vremena za popravni ispit još ima; Vatreni se ove nedjelje u Varaždinu sastaju sa Slovenijom u generalnoj probi prije puta na Svjetsko prvenstvo, gdje ih u skupini L čekaju okršaji s Engleskom (17. lipnja), Panamom (24. lipnja) i Ganom (27. lipnja).