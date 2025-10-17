Izbornik stolnotenisača: ‘Bili smo tako blizu, a tako daleko’

Podijeli :

Hrvatski stolnoteniski savez

"Bili smo blizu, a tako daleko", kazao je hrvatski izbornik Neven Karković nakon poraza od Njemačke (1-3) u četvrtfinalu Europskog ekipnog stolnoteniskog prvenstva u Zadru.

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Zadru, u četvrtfinalnom dvoboju bolja je bila Njemačka s 3-1.

Hrvatski stolnotenisači ostali bez polufinala Europskog prvenstva

Hrvatska je još jednom zaustavljena od Njemačke, i to u reprizi četvrtfinala zadnje EP-a u Malmöu prije dvije godine, kada je Tomislav Pucar kod rezultata 2-2 u pobjedama i 2-2 u setovima, u petom setu propustio 7-4 protiv Benedikta Dude. Tada Njemačka nije bila u ovako jakom sastavu kao u Zadru, gdje igraju s tri TOP 15 igrača na svijetu.

Hrvatska je povela zahvaljujući Tomislavu Pucaru koji je svladao Patricka Franzisku s 3-0 (13-11, 11-8, 12-10), ali sljedeća tri dvoboja pripala su njemačkim predstavnicima. Benedikt Duda je s 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) nadigrao Andreja Gaćinu, potom je Qiu Dang s 3-1 (11-9, 9-11, 11-5, 11-8) svladao debitanta na ovom prvenstvu Filipa Zeljka da bi u zadnjem dvoboju fenomenalni Duda bio bolji od Pucara s 3-1 (11-4, 11-9, 7-11, 11-8).

“Bili smo blizu, ali opet tako daleko. Pucar je dobio Franzisku, što mu je jedna od većih pobjeda u karijeri, i bacili smo Njemačku u nokdaun. No, potom je Duda odigrao fantastičan meč protiv Gaćine, a u trećem meču Zeljko odigrao jako dobro, na trenutke i sjajno, i da nije propustio 7-3 u četvrtom setu, možda bi bili na pragu senzacije. No, Njemačka je velesila, pokazali su da imaju mentalnu snagu okrenuti svaku situaciju.

Čekamo novu priliku, opet smo zaustavljeni u četvrtfinalu i nikako da nas pomazi sreća u ždrijebu, da u meču za medalju ne izvučemo Njemačku, Francusku ili Švedsku, već onog četvrtog nositelja. Mislim da smo u Zadru odigrali odličan turnir, dobili smo neke jake reprezentacije, a atmosfera i organizacija su bili odlični”, kazao je izbornik Neven Karković.

Tomislav Pucar je u petak krenuo sjajno, dobio je 15. igrača svijeta Franzisku, te pružio dobar otpor Dudi, koji mu ne odgovara i s kojim sada ima omjer 1-12.

“Nijemci su bili ipak veliki favoriti u ovom meču. Mi smo dobro krenuli, poveli smo 1-0 i ponadali smo se da ih možemo iznenaditi. Bilo je šansi, pogotovu Zeljko u trećem meču, ali oni su ipak prekvalitetni. Nije nas mazio ždrijeb. Ja sam zadovoljan, jer sam danas iznenadio 15. igrača svijeta Franzisku, s kojim sam imao negativan omjer. S Dudom je uvijek teško jer mi ne odgovara. Generalno, sretni smo što smo došli do četvrtfinala, ali ostaje žal što nismo osvojili medalju”, kazao je 31. igrač svijeta Pucar.

Njemačka će u polufinalu igrati protiv Francuske koja je ranije u četvrtfinalu svladala Belgiju s 3-0. Polufinale je izborila i Slovenija 3-1 pobjedom protiv Portugala, a njezin sljedeći suparnik bit će bolji iz ogleda branitelja naslova Švedske i Rumunjske.

U ženskom dijelu ždrijeba medalje su osvojili Njemačka, Nizozemska i Ukrajina, koja je s 3-2 slavila protiv Portugala.