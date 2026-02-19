Izbornik objavio dobre vijesti, zvijezda Kanade nije otpala s Olimpijskih igara!

Podijeli :

REUTERS/Mike Segar via Guliver

Kanadski kapetan Sidney Crosby nije otpao s olimpijskog turnira hokejaša, rekao je u četvrtak kanadski izbornik Jon Cooper, nakon što je dvostruki osvajač zlatne medalje i jedan od najboljih hokejaša svijeta ozlijeđen napustio četvrtfinalnu utakmicu.

Kapetan Pittsburgh Penguinsa oprezno je napustio led u drugoj trećini utakmice u kojoj je Kanada pobijedila Češku u produžetku u areni Santagiulia u srijedu, nakon sudara s češkim braničem Radkom Gudašom.

“Sidney nipošto nije isključen s turnira”, rekao je Cooper novinarima.

“Nećemo nikoga dovesti u opasnost, ali ako može igrati, igrat će, a više ćemo znati za 24 sata. Još je s nama.”

Kanada se u petak u polufinalu susreće s Finskom, a u drugom polufinalu igraju SAD i Slovačka.