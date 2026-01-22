Izabrani najbolji parasportaši u 2025. godini

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Paraplivačica Emma Mečić i paraatletičar Deni Černi proglašeni su najboljim hrvatskim parasportašima za 2025. u izboru Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) na svečanosti u zagrebačkom hotelu Westin.

Po 29. put Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) priredio je završnu godišnju svečanost – Dan hrvatskog parasporta, s dodjelom nagrada najuspješnijim sportašicama, sportašima, trenerima u protekloj godini te zaslužnim sportskim dužnosnicima, a nagrade su podijeljene u 10 kategorija.

U 2025. godini hrvatski parasportaši su na međunarodnim natjecanjima osvojili 286 medalja – od čega 124 zlatne, 73 srebrne i 89 brončanih. Na svjetskim prvenstvima osvojili smo 20 medalja, na europskim prvenstvima 46 medalja, ukupno 66 medalja u brojnim paraolimpijskim i neparaolimpijskim parasportovima.

“To su rezultati na koje možemo biti ponosni. Iza svake medalje stoje nebrojeni sati treninga, odricanja i upornosti, ali i sustav koji se gradi godinama, korak po korak. Svi ovi uspjesi potvrđuju da hrvatski parasport ima širinu, kontinuitet i kvalitetu,” istaknuo je predsjednik HPO-a Ratko Kovačić u svom uvodnom govoru.

“Posebno želim istaknuti mlade sportaše. Naime, na Europskim parasportskim igrama mladih osvojili smo 27 medalja, a prošle godine je osvojena i prva hrvatska medalja u povijesti na Svjetskoj Zimskoj univerzijadi u Italiji. To su rezultati koji nam daju dodatnu motivaciju i potvrđuju da budućnost hrvatskog parasporta ide u dobrom smjeru,” dodao je naglasivši kako su hrvatski paraolimpijci u završnim pripremama za Zimske paraolimpijske igre Milano-Cortina, koje će početkom ožujka okupiti najbolje parasportaše svijeta u zimskim sportovima.

Priznanje za najbolju parasportašicu osvojila je Emma Mečić, koja je na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru osvojila srebrnu medalju na 400 m (S9) slobodno, dok je u muškoj konkurenciji drugu godinu uzastopce slavio Deni Černi, svjetski prvak u bacanju kugle (F33) na SP-u u New Delhiju.

“Velika mi je čast dobiti ovu nagradu, posebno nakon ne baš najboljeg nastupa na paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. Prošla godina je bila intenzivna, željela sam revanš na svjetskom prvenstvu u čemu sam i uspjela osvojivši srebrnu medalju u Singapuru. Ove godine nas očekuje europsko prvenstvo na kojem se, također nadam dobrim rezultatima,” kazala je Mečić.

Černi je također, istaknuo kako mu je velika čast i zadovoljstvo primiti ovu nagradu.

“To će mi biti velika motivacija za daljnja natjecanja. Nakon svjetskog zlata, više nemam presinga, sada mogu dodatno uživati u svojim nastupima. Ove godine nas očekuju mitinzi u sklopu Hrvatske paraatletske lige, te Grand Prix mitinzi,” kazao je Černi.

Nagradu za najuspješniju parasportsku ekipu dobile su parastolnotenisačice Anđela Mužinić Vincetić i Helena Dretar Karić koje su na EP-u švedskom Helsingborgu osvojile zlato u konkurenciji parova (WD10). Bila je to njihova čak šesta europska titula. Prva četiri zlata osvojile su u ekipnoj konkurenciji, a posljednje dvije u parovima.

Najuspješniji stručni djelatnik je Boris Kljajić, Černijev trener. “Ova nagrada je plod dugogodišnjeg rada s Denijem. Zlato osvojeno na SP-u jedan je od naših najvećih rezultata nakon dvije medalje s paraolimpijskih igara. Sada krećemo u projekt Los Angeles,” kazao je Kljaić.

Lorena Rinčić (para stolni tenis) je dobitnica priznanja za mladu nadu, a Marin Govorko (boccia) i Sara Marić (paraatletika) za najbolje mlade parasportaše, dok su najuspješniji sportaši u neparaolimpijskim sportovima/disciplinama Domagoj Cvitković (obaranje ruku) i Daniela Topić (parakarate).

Priznanje ‘Milka Milinković‘ dodjeljuje se po osmi put u spomen na našu slavnu paraolimpijku kao priznanje za dugogodišnji rad na razvoju sporta osoba s invaliditetom, a za 2025. godinu posthumno je dobitnik Srećko Žigman.

Priznanje za medijsku promociju parasporta dobio je paraatletičar Ivan Katanušić, kao ambasador parasporta za 2025.

Danu hrvatskog parasporta prisustvovali su brojni sportaši i uglednici među kojima i izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Tomislav Paškvalin, izaslanik gradonačelnika Grada Luka Korlaet, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i mnogi drugi.