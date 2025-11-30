Ivan Kvesić brončani na Svjetskom prvenstvu u karateu!

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Danas je u Kairu završeno Svjetsko prvenstvo u karateu, a Ivan Kvesić se pobrinuo da se hrvatska reprezentacija kući ne vrati bez medalje.

Mlađi brat Kvesić je osvojio broncu u kategoriji do 84 kg. U borbi za treće mjesto je pobijedio Talijana Michelea Martinu 8-0.