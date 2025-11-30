Ivan Kvesić brončani na Svjetskom prvenstvu u karateu!

Danas je u Kairu završeno Svjetsko prvenstvo u karateu, a Ivan Kvesić se pobrinuo da se hrvatska reprezentacija kući ne vrati bez medalje.

Mlađi brat Kvesić je osvojio broncu u kategoriji do 84 kg. U borbi za treće mjesto je pobijedio Talijana Michelea Martinu 8-0.

Bio je to dvoboj dvojice europskih prvaka jer je naš karatist aktualni prvak Starog kontinenta, Martina je pak bio prvakom Europe u dva navrata, u Novom Sadu 2018. i Guadalajari 2023. godine. 

Kvesiću je ovo druga medalja sa svjetskih prvenstava, a do prve je stigao 2018. kada se okrunio svjetskim zlatom.

