Gaćina odveo Hrvatsku u četvrtfinale Europskog prvenstva

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Europskog momčadskog prvenstva svladavši u zadarskoj dvorani "Krešimir Ćosić" reprezentaciju Grčke s 3-2, a pobjednički bod donio je 39-godišnji Zadranin Andrej Gaćina.

Hrvatska je imala prednost od 2-0. Prvi bod donio je Tomislav Pucar pobijedivši Georgiosa Stamatourosa u tri seta (11-6, 11-9, 11-9). Na korak do plasmana u četvrtfinale izabranici Nevena Karkovića stigli su pobjedom Andreja Gaćine u vrlo izjednačenom dvoboju s Panagiotisom Gionisom. Najiskusniji, 39-godišnji hrvatski reprezentativac je protiv nezgodnog 45-godišnjeg grčkog defanzivca slavio u četiri seta (11-7, 12-10, 10-12, 12-10).

No, uslijedio je preokret Grka. Debitanta Ivora Bana je u pet setova (9-11, 11-8, 9-11, 12-10, 2-11) pobijedio ljevoruki Konstantinos Konstantinopoulos i tako Grčku zadržao u igri za plasman u četvrtfinale.

Tomislav Pucar je, nažalost, u svom šestom meču na turniru doživio prvi poraz i propustio priliku odvesti Hrvatsku u četvrtfinale, iako je odlično ušao u dvoboj s Panagiotisom Gionisom. Hrvatski “broj 1” je osvojio prvi set sa 11-7, a onda u drugom propustio set-loptu za 2-0. Uslijedio je preokret 45-godišnjeg Grka koji je drugi set osvojio sa 14-12, a treći s 11-3. Pucar je u četvrtom setu vodio 10-8, ali nije uspio odvesti meč u peti set. Gionis je slavio sa 13-11 i izjednačio ukupan rezultat na 2-2.

Odluka o plasmanu u četvrtfinale ostala je u rukama Andreja Gaćine i Gergiosa Stamatourosa. Grčki stolnotenisač je osvojio prvi set (8-11), ali uslijedio je preokret. Gaćina je osvojio sljedeća tri seta sa 11-4, 11-7 i 11-8 za plasman Hrvatske u četvrtfinale.

Hrvatske stolnotenisače u petak čeka dvoboj protiv rekordera s devet momčadskih naslova europskog prvaka, reprezentacije Njemačke, koja je u četvrtfinalu svladala Dansku s 3-0. Pojedinačne pobjede su za Njemačku ostvarili Benedikt Duda, Patrick Franziska i Qiu Dang.