Hrvatski pikadist oduševio u Portsmouthu i izborio završnicu prestižnog turnira

Sjajna tri dana su iza najboljeg hrvatskog pikadista u Portsmouthu. Tamo se igra Modus Super Series, a najbolji nakon prva tri dana je Boris Krčmar. Zagrepčanin je od ponedjeljka do srijede odigrao 15 mečeva te je upisao samo tri poraza na putu do prvog mjesta i plasmana u završnicu.

Prvi dan Krčmar je apsolvirao bez izgubljenog meča da bi u drugom danu upisao dva poraza. Izgubio je od najvećih konkurenata za prvo mjesto Daniela Larssona i Toma Sykesa, no svejedno je ostao na prvom mjesto i nakon utorka.

Srijedu je tako započeo na pole positionu te je ovisio sam o sebi. U prva četiri meča upisao je isto toliko pobjeda te je tako osigurao prolaz u subotnju završnicu. U petom meču izgubio je od Škota Roberta Thorntona, ali za Krčmara taj susret nije imao rezultatski značaj.

Ostala petorica koja su bila u skupini borit će se za plasman u završnicu koju je Krčmar već izborio kao pobjednik grupe A. U subotu će mu se tamo pridružiti petorica od preostalih 11 pikadista. Uz najboljeg Hrvata tamo će biti prva trojica iz skupine B i prva dvojica iz skupine C.

Krčmaru će ovo biti drugi nastup na završnici Modus Super Seriesa. Prošli put je tamo igrao u srpnju kada je zaustavljen u polufinalu od Ryana Branleyja.