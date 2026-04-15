Hrvatski judo savez nakon što im je upao USKOK: ‘Ti ljudi su napustili davno Savez’

Hrvatski judo savez

Hrvatski judo savez je u srijedu reagirao na na medijska natpise o navodnoj nepravilnoj potrošnji, uključujući kupnju vozila, koja se pripisuje Savezu za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

“Postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada Hrvatskog judo saveza, a za koje Upravni odbor i Nadzorni odbor Hrvatskog judo saveza nisu imali saznanja”, navodi se u priopćenju kojeg je Hrvatski judo savez u srijedu poslao medijima.

Jučer su mediji u Hrvatskoj prenijeli vijest da je policija po nalogu USKOK-a došla u Hrvatski judo savez i uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa. Istražitelji su, kako prenose mediji, tražili dokumentaciju o trošenju novca i plaćanju računa zbog navodnih nezakonitosti u HJS-u.

“Ova izvješća odnose se na radnje i financijske transakcije koje su se dogodile dok je dužnost glavnog tajnika obnašao Hrvoje Lindi, a dužnost zamjenice glavnog tajnika Ana Krauthacker. Niti Lindi niti Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu. Hrvoje Lindi opozvan je sa dužnosti u kolovozu 2024. godine dok je Ana Krauthacker izrečen izvanredni otkaz u veljači 2025. godine. Ista je aktivirala početak privremene nesposobnosti za rad 19. kolovoza 2024. Osim spomenutih bivših zaposlenika, Savez su napustili i drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija”, dodaje se u priopćenju HJS-a.

Savez ističe da posluje transparentno i u potpunosti u skladu sa zakonima te da transakcije spomenute u napisima i moguće nepravilnosti nisu navedene u dokumentaciji koju ima na raspolaganju, da je ispoštovao sve sponzorske i donacijske ugovore i da Savez, kao i trenutno vodstvo saveza, prvi žele vidjeti ukoliko je bilo nepravilnosti, sumnjivih i/ili ilegalnih radnji u poslovanju i suradnjama s dobavljačima te napraviti sve da se postave mehanizmi da se to više ne može ponoviti. Savez posebno naglašava da tadašnje ni sadašnje vodstvo (UO HJS-a / NO HJS-a) nisu bili uključeni u odluke ili aktivnosti koje su predmet medijskih objava.

Osim toga, Hrvatski judo savez je dobio nekoliko priznanja na europskoj i svjetskoj razini što se tiče organizacije judo natjecanja, znanstvenih konferencija i drugih događanja, a uspjeh na sportskom planu (europske, svjetske i olimpijske medalje, među kojima 3 zlata i veliki broj srebrnih i brončanih medalja) potvrđuje i kvalitetu rada svih članica Saveza.

“Hrvatski judo savez radi na utvrđivanju određenih nepravilnosti koje se odnose na razdoblje 2021. -2022. te je pokrenuo dodatnu, temeljitu provjeru kako bi utvrdio sve činjenice u razdoblju od 2020. do 2024. godine, a slijedom svega navedenog, za četvrtak je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Hrvatskog judo saveza nakon čega ćemo izvijestiti javnost o zaključcima. Hrvatski judo savez u potpunosti surađuje s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Republike Hrvatske i nastavit će surađivati sa svim potrebnim nadležnim i istražnim tijelima. Ukoliko se pregledom ili istragama utvrde nepravilnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere u skladu s važećim propisima”, stoji u priopćenju.