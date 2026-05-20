Hrvatska socca reprezentacija počinje svoj put na Euru: Evo gdje i kada gledati

Socca Hrvatska/ Facebook

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija otputovala je u glavni grad Albanije, Tiranu, gdje ih u sljedećih nekoliko dana čeka borba za europsko postolje na Socca Euru.

Naši reprezentativci jedva su dočekali novo prvenstvo jer su nakon osvajanja dvije bronce – na Svjetskom prvenstvu u Omanu i Europskom prvenstvu u Moldaviji, zbog financijskih razloga morali propustiti prošlo Svjetsko prvenstvo u Meksiku.

”Konačno smo dočekali Tiranu i Europsko prvenstvo, nakon propuštanja Meksika, odužilo se vrijeme bez velikih natjecanja. Sada se želimo ponovno vratiti na postolje na velikom turniru i jedva čekamo da sve krene”, rekao je Paško Čuljak, jedan od hrvatskih reprezentativaca.

Hrvatska se voljom ždrijeba našla u zahtjevnoj skupini B zajedno sa Španjolskom, Engleskom i Češkom, no teška skupina ne obeshrabruje naše reprezentativce.

”Skupina je zanimljiva, očekuje nas već danas jako zahtjevna utakmica protiv Češke na otvaranju turnira, u koji želimo ući pobjedom. Iza toga slijede dobro znani Španjolci, koje smo pobijedili u borbi za treće mjesto u Moldaviji. Bit će jako zanimljiva utakmica. Za kraj u grupi nas očekuju Englezi, nogometna nacija. S obzirom na trajanje nogometnih liga, ne znamo u kojem sastavu dolaze reprezentacije. Pojedini igrači još imaju neodgodive klupske obaveze, kako kod nas tako i kod ostalih reprezentacija”, objasnio je Čuljak te nadodao:

”Nakon dva polufinala i medalja za treće mjesto, mislim da je vrijeme za finale i da se zlatom vratimo u Hrvatsku.”

Zbog klupskih obveza, izbornik Dino Kovač nije otputovao u Albaniju, ali umjesto njega hrvatsku reprezentaciju će na klupi voditi dosadašnji kapetan Josip Haluška.

Prva utakmica s Češkom na rasporedu je danas u 22 sata. Drugi ogled sa Španjolskom igra se sutra u 16 sati, a posljednji susret u skupini, onaj s Engleskom, na rasporedu je u petak, također u 16 sati. Sve utakmice mogu se pratiti u izravnom prijenosu na čak dva televizijska kanala – ZonaSport TV i Sport Klub.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.