SK doznaje: Panathinaikosovi ultrasi će prekinuti Final Four Eurolige?!

Ako se košarkaši Olympiakosa plasiraju u finale Final Foura Eurolige, postoji velika mogućnost da ta utakmica bude prekinuta.
Momčad Georgiosa Bartzokasa u petak od 17 sati igra polufinale protiv Fenerbahčea u dvorani OAKA u Ateni, dok se tri sata kasnije sastaju Real Madrid i Valencia.
Prema informacijama srpskog Sport Kluba, koje navodno dolaze od ultrasa Panathinaikosa, koji je u borbi za Final Four ispao od Valencije, pripremaju se neredi za nedjelju – pod uvjetom da Olympiakos pobijedi aktualnog europskog prvaka.
Posebno se ističe tvrdnja da je u sve navodno uključen i predsjednik Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos.
Podsjetimo, Giannakopoulos je ranije tijekom sezone prijetio da Final Four neće biti održan u OAKA dvorani, koja je od 2023. u njegovom vlasništvu na 50 godina, ako se Panathinaikos ne plasira. Nakon ispadanja od Valencije nije ponovio te izjave, a dobio je i zabranu prisustva na tri utakmice serije zbog ponašanja na drugoj utakmici u Roig Areni.
Navodno su i ulaznice koje su kupili navijači Panathinaikosa zadržane i nisu stavljene u redovnu prodaju, kako bi se iskoristile samo u slučaju plasmana Olympiakosa u finale. Tada bi se, prema tim informacijama, dio navijača “zelenih“ infiltrirao u dvoranu prerušeni u navijače Fenerbahčea, Reala i Valencije, uz pomoć dijela redarske službe.
“Znam kako će se sve unijeti u dvoranu jer sam vidio planove, a sve će se odviti u subotu. Ultrasi će biti podijeljeni u dva tima, primjerice na Valenciju i Fenerbahče, i zapamtite što sada kažem — redari u žutom zapravo su ultrasi. Oni koji su tamo navodno da vas štite zapravo su oni koji se ničega ne boje. I što god se dogodi, Giannakopoulos će biti taj koji odlučuje. Iskreno, možda se vidimo u nedjelju“, rekao je jedan od ultrasa za Sport Klub.
Hoće li se taj plan doista ostvariti, bit će poznato u narednim danima, nakon odigravanja polufinala.
