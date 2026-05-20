Vukovar ispao iz lige, ali sada je stigao do drugog trofeja u sezoni

Nogometaši Vukovara 1991 osvojili su Kup Vukovarsko-srijemske županije nakon uvjerljive pobjede 4:0 protiv Bedema u Ivankovu. Iako su igrali u gostima, Vukovarci su od početka opravdali ulogu favorita i bez većih problema stigli do trofeja.
Momčad Tomislava Stipića dominirala je od prve minute te nije dopustila domaćinu ozbiljniju priliku za iznenađenje. Pitanje pobjednika praktički je bilo riješeno već u ranoj fazi susreta.
Najraspoloženiji bio je Lovro Banovec s dva pogotka, dok su se u strijelce još upisali Jakov Gurlica i Kerim Çalhanoğlu za konačnih 4:0. Stipiću je ovo drugi trofej na klupi Vukovara, nakon ranijeg osvajanja Kupa nogometnog središta Vukovar.
Osvojenim županijskim kupom Vukovar 1991 uspješno je zaključio sezonu uoči idućesezonske borbe za vrh Prve NL. S druge strane, Bedem može biti zadovoljan jer je plasmanom u finale osigurao nastup u pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa u sezoni 2026./27.
