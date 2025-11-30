Hrvatska prvo izdanje Svjetskog kupa otvorila tijesnom pobjedom protiv Indije

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Hrvatska mješovita stolnoteniska reprezentacija otvorila je Svjetski kup u kineskom Chengduu pobjedom nad Indijom 8-6.

Bilo je to odlično otvaranje naših stolnotenisača i stolnotenisačica na premijernom nastupu u ovom natjecanju. U ponedjeljak u 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu igrat će za prolaz skupine protiv Australije, koja je u prvom susretu izgubila od Japana s 8-1.

Naši su predstavnici sjajno ušli u meč – nakon igre mješovitih parova (Ivor Ban/ Hana Arapović) i dva pojedinačna dvoboja (Lea Rakovac i Tomislav Pucar) vodili su 7-2. Za ukupnu pobjedu nedostajao je još samo jedan set, a njega su donijeli Ban i Frane Kojić, osiguravši Hrvatskoj dodatan vjetar u leđa uoči važnog dvoboja s Australijom.

Inače, ovakav sistem ekipnog natjecanje igrat će se i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.