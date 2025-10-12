Hrvatska ženska reprezentacija pobjedom otvorila Europsko prvenstvo u Zadru

Podijeli :

Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice otvorili su nastup na Europskom ekipnom prvenstvu u Zadru pobjedama. Muški su pobijedili Moldaviju sa 3-2, dok su djevojke bile uvjerljive protiv Engleskinja slavivši sa 3-0.

Nakon dramatičnog meča, odlučujući poen u pobjedi 3-2 protiv Moldavije hrvatskoj reprezentaciji je donio Zadranin Andrej Gaćina, dok je dvije pobjede ostvario naš najbolji igrač, Tomislav Pucar. U ženskoj konkurenciji nije bilo nikakve dvojbe, djevojke su sve napravile u prva tri meča.

“Znali smo da su nezgodan suparnik. Oni su postavljeni kao treći u skupini po nekakvoj kvaliteti, ali samo zato jer ne igraju puno međunarodnih natjecanja, tako da to nije njihov objektivni rejting. Nije dobro krenulo, bilo je 2-1 za Moldaviju, ali ostali smo mirni i uspjeli smo pobijediti, te se nadamo boljim igrama u idućim mečevima,” rekao je Pucar.

Hrvatska je povela nakon što je Pucar pobijedio Andreia Putuntica sa 3-1 (7-11, 11-9, 11-9, 11-8), no Moldavci su okrenuli rezultat dobivši dva iduća meča. Vladislav Ursu je pobijedio Gaćinu sa 3-2 (11-9, 12-14, 3-11, 11-9, 11-5), nakon čega je Denis Terna bio bolji od Frane Kojića sa 3-2 (16-14, 5-11, 6-11, 11-6, 12-10). I Gaćina i Kojić su vodili 2-1, ali su nažalost obojica izgubili mečeve.

Izjednačio je Pucar porazivši Ursua sa 3-0 (11-3, 11-6, 11-8), a u odlučujućem susretu Gaćina je slavio protiv Putunticua sa 3-1 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9).

“Očekivali smo ovakav, težak i tijesan meč. Nadali smo se da neće, ali ipak je bilo. Puno obrata je bilo i ponavljam, nisu nas nešto iznenadili, osim možda Putuntica. Pucar je odigrao sjajno. Prvi meč možda malo nesigurno, što je sasvim normalno jer se radilo o pritisku. Ali je zato svoj drugi meč, protiv njihovog najboljeg igrača odigrao zaista briljantno. Tako suvereno, rutinirano je “pomeo” njihovog prvog igrača u prva dva seta, što nas je sve onda vratilo iz prethodnog šoka,” poručio je izbornik Neven Karaković.

U drugom kolu skupine G hrvatske stolnotenisače u ponedjeljak s početkom u 19.00 sati očekuje susret protiv Austrije.

Djevojke su u prvom susretu slavile sa 3-0 protiv Engleskinja s 3-0. Lea Rakovac je pobijedila Tin-Tin Ho sa 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-6), Hana Arapović je zatim porazila Tianer Yu 3-0 (11-4, 12-10, 11-9), da bi Ivana Malobabić slavila protiv Jasmin Wong 3-0 (11-7, 11-4, 11-2).

“Nije bilo možda baš tako lagano kako se na kraju čini i kako rezultat govori. Samo zato što ti prvi mečevi nisu nikad lagani. Treba ući u ritam natjecanja, turnira, “osjetiti” lopticu, dvoranu. Najbitnije je da smo svi u našoj reprezentaciji ostvarili cilj i kako se meč nastavljao, tako je i išlo sve bolje,” kazala je Hana Arapović.

U ponedjeljak u 16 sati naše stolnotenisačice igraju protiv Italije. Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u osminu finala.

“Što se engleske reprezentacije tiče, znali smo i prije da smo favoritkinje. Možda smo tek u prvom meču, susretu naše Lee Rakovac protiv najbolje engleske igračice očekivale malo teži meč. No, Lea je odigrala stvarno izvrsno. Osvarili smo važnu pobjedu, a s kojom će nam biti lakše protiv Talijanki,” kazao je izbornik Dragutin Šurbek.