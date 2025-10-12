Hrvatska dramatičnom pobjedom otvorila Europsko prvenstvo u Zadru

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

U prvom kolu Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu Hrvatska je nakon drame porazila Moldaviju. Iako je bila veliki favorit, Hrvatska se morala vraćati nakon zaostatka 2-1 u pobjedama te su na kraju došli do pobjede u Zadru.

Prvi meč odigrali su Tomislav Pucar i Andrei Putintica. Prvi set je pripao moldavskom stolnotenisaču s 11-7 da bi u sljedeća tri Pucar bio bolji. Na kraju je najbolji hrvatski stolnotenisač slavio sa 7-11, 11-9, 11-9, 11-8.

Činilo se da će nakon toga sve ići glatko, ali Andrej Gaćina i Frane Tomislav Kojić su izgubili svoje susrete. Gaćina je propustio vodstvo od 2-1 u setovima protiv Vladislava Ursua te je na kraju izgubio s 3-2 (9-11, 14-12, 11-3, 9-11, 5-11), a istu priliku propustio je i Kojić protiv Denisa Terne. Hrvatski predstavnik vodio je s 2-1 te je na kraju izgubio s 3-2 (14-16, 11-5, 11-6, 6-11, 10-12).

Ipak, nakon toga su Pucar i Gaćina uspjeli vratiti sve na svoje mjesto. Pucar je protiv Ursua slavio s glatkih 3-0 (11-3, 11-6, 11-8), a onda je Gaćina protiv Putintice nadoknadio zaostatak od 1-0 u setovima i na kraju slavio s 3-1 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9).

Tako je Hrvatska slavila s 3-2 u pobjedama te je došla na korak od prolaska u sljedeću fazu natjecanja. U skupini s Hrvatskom i Moldavijom još je Austrija. U ponedjeljak će Hrvatska igrati s Austrijom, a tamo bi s pobjedom osigurala prvo mjesto u skupini.